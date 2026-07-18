Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыЧемпионат мира 2026

Генич: «Аргентинские болельщики — лучшие»

сегодня, 15:07
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавтра в 22:00 Не начался

Комментатор Константин Генич высказался о предстоящем матче между Испанией и Аргентиной на ЧМ-2026. Финальная игра мундиаля начнётся 19 июля в 22:00 мск.

Аргентинцы очень грамотно сканируют то, что происходит на поле, Месси грамотно чувствует пульс игры. Аргентинские болельщики — лучшие. Как бы игра ни складывалась, они не скажут ни одного плохого слова про свою команду. Скалони понимает, как же ему повезло, что он работает с этой командой. Он не прыгает, не скачет на бровке. Это и тренерская команда, и команда Месси как играющего тренера. Это семья, где Месси — вожак.

Подписывайся в ВК
Все новости
Генич Константин
Источник: matchtv.ru Фото: Globallookpress
Газинский сравнил сборные Франции и Англии
Сегодня, 13:33
Скалони: «Месси — настоящая легенда»
Сегодня, 12:24
Ольмо: «Месси проводит великолепный турнир»
Сегодня, 11:43
Де ла Фуэнте: «Я с большим уважением отношусь к сборной Аргентины»
Сегодня, 11:01
Дешам: «Нужно выйти на поле и выполнить свою работу»
Сегодня, 10:54
Рауль Альбиоль: «Аргентина станет самым сложным соперником для Испании»
Сегодня, 10:43
Все комментарии
Drosmo
Drosmo
сегодня в 15:47
Как я понимаю, комментировать финал будет Генич. И зная это, перед матчем он выдаёт такую речь. Косте вообще известно, что такое профессионализм. Комментатор в первую очередь должен быть непредвзятым и объективным. И не должен выражать своих симпатий одной или другой команде, ещё и перед таким важным матчем.

Хотя, это был бы не Генич, если бы не выдал чего-то подобного...
v8f82hv5w5qt
v8f82hv5w5qt
сегодня в 15:31
Сколько людей столько и мнений.... мнение Генича имеет право быть...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 