Генич: «Аргентинские болельщики — лучшие»

Комментатор высказался о предстоящем матче между Испанией и Аргентиной на ЧМ -2026. Финальная игра мундиаля начнётся 19 июля в 22:00 мск.

Аргентинцы очень грамотно сканируют то, что происходит на поле, Месси грамотно чувствует пульс игры. Аргентинские болельщики — лучшие. Как бы игра ни складывалась, они не скажут ни одного плохого слова про свою команду. Скалони понимает, как же ему повезло, что он работает с этой командой. Он не прыгает, не скачет на бровке. Это и тренерская команда, и команда Месси как играющего тренера. Это семья, где Месси — вожак.