«Аль-Ахли» подписал игрока сборной Португалии

Саудовский «Аль-Ахли» объявил о переходе вингера «Спортинга» и сборной Португалии Франсишку Тринкана. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на четыре года.
Сумма трансфера составила 45 млн евро. Ещё 5 млн могут быть выплачены в виде бонусов.
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