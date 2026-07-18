«Аль-Ахли» подписал игрока сборной Португалии

сегодня, 19:16

Саудовский «Аль-Ахли» объявил о переходе вингера «Спортинга» и сборной Португалии . Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на четыре года.

Сумма трансфера составила 45 млн евро. Ещё 5 млн могут быть выплачены в виде бонусов.