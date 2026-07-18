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«Аль-Ахли» подписал игрока сборной Португалии

сегодня, 19:16

Саудовский «Аль-Ахли» объявил о переходе вингера «Спортинга» и сборной Португалии Франсишку Тринкана. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на четыре года.

Сумма трансфера составила 45 млн евро. Ещё 5 млн могут быть выплачены в виде бонусов.

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75u423bsjybv
75u423bsjybv
сегодня в 19:18
Могут себе позволить и переплатить за него....
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