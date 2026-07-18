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«Барселона» хочет подписать Коула Палмера

сегодня, 20:18

Полузащитник «Челси» Коул Палмер может перебраться в Ла Лигу.

В подписании хавбека заинтересована «Барселона». Каталонский клуб изучает возможность трансфера англичанина этим летом.

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:23
Денег то хватит?🙃 за него >100 млн потребуют
Гость
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