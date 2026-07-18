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«Милан» рассматривает трансфер Хейбьерга

сегодня, 20:46

«Милан» рассматривает возможность трансфера полузащитника «Марселя» Пьера-Эмиля Хейбьерга.

В клубе считают, что датчанин подходит под требования главного тренера Рубена Аморима.

«Марсель» выкупил Хейбьерга у «Тоттенхэма» после аренды.

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