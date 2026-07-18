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«Динамо» разгромило ЦСКА в товарищеском матче

сегодня, 20:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)5 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавершен

«Динамо» выиграло у ЦСКА (5:2) в товарищеском матче.

На 5-й минуте Давид Рикардо вывел «Динамо» вперёд. Затем у «бело-голубых» отличились Даниил Фомин, Константин Тюкавин и Бителло — на 12-й, 20-й и 31-й минутах соответственно. На 35-й минуте Жоао Виктор отыграл один мяч, а на 84-й Энрике Кармо сократил отставание ЦСКА. На 90+3-й Данил Глебов установил окончательный счёт.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:07
У Динамо "проклятье" прямо как у Бенфики, всё в головах людей, если ты в это веришь, это работает, ибо ты притягиваешь это, как например, возьмите ваш самый страшный страх, касаемо потери родственников, и вы это притяните, чем больше вы боитесь тем ближе ваш страх, а когда не веришь в суеверие, оно обходит стороной!!! Всё Вопрос Веры
Capral
Capral ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 22:01
Да, помню тот футбол при Черчесове. Но потом проиграли Спартаку-1:2, с нарушением правил, с голом Дзюбы, когда он на Граната насел всей массой и ошибкой Березовского- в случае со вторым голом...
zz28w32etddg
zz28w32etddg
сегодня в 22:00
Динамо с победой, Динамо просто сильнее!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:57
Помню Ростов в новом сезоне после выиграща Кубка России играли в атаку, на выезде забили в Ворота Жинамо 3, только пропустили 7. Посмотрел сяёт напомнило
Capral
Capral ответ particular (раскрыть)
сегодня в 21:21, ред.
Этот тренер ЦСКА- конечно большой риск. Но судя по всему, команда не отошла ещё после Челестини. Я смотрел полчаса, потом переключил на Спартак-Зенит, но даже за это время сделал выводы. У меня такое впечатление, что тренер армейцев совсем не читает соперника. Даже я- не тренер, но знаю, как играет шварц, а тренер ЦСКА, видимо понятия не имеет, кто это такой. Ничего нового в футболе шварца не увидел- всё тот же же прессинг и беготня. Весной покатится, а пока, силы есть прессинговать- побегает. Ну и конечно, второй и третий голы - вратарские.
Вобщем, армейцы явно не готовы к сезону.
баск
баск
сегодня в 21:15
Игра причудливо разделилась на две части, два непохожих друг на друга акта- первые 35 мин и всё остальное время..
В первом акте кони были какие-то разобранные, в игру не попали, напропускали уже в дебюте. Слишком прохладно отнеслись к Братскому дерби?)

Лишь найдя себя на уровне счёта 0:4, они вспомнили, что вышли играть в футбол,
а не просто побегать по травке.
С этого момента и начался второй акт, характеризуемый примерно равной игрой,
с перевесом, пожалуй, в сторону ЦСКА.

Но откуда взялся первый акт??)

Или кони по каким-то причинам плохо готовы к сезону и не тянут полный матч? Судить об этом пока рано, но если не ошибаюсь, проведя несколько предсезонных товарняков, ЦСКА ни один из них не выиграл, а такие случайности бывают редко..

Ладно, официальный футбол всё покажет, осталась всего неделька.
Мы уже в следующую субботу в первом туре принимаем Самару, а кони даже днём раньше Балтику..
Николай 1
Николай 1
сегодня в 21:13
Физика у динамовцев к 70-ой минуте совсем никудышная. Болезни прошлого не изжиты. Транжирим моменты, пасы в недодачу, хлопанье ушами в обороне.
Каждое начало сезона хочется перемен в лучшую сторону, и каждый раз облом. Ну, а то что выиграли и первый тайм практически все на совесть отбегали, это порадовало.
Посмотрим игру с "крылышками", тогда можно будет о чём-то мечтать. Или не мечтать.
Всем хороших выходных!
particular
particular
сегодня в 21:08
По последним игрухам видна блестящая подготовка армейцев... Во всяком случае, привычку побеждать, отбили на́прочь... Одни сливы...
Гость
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