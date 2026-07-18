«Динамо» разгромило ЦСКА в товарищеском матче

«Динамо» выиграло у ЦСКА (5:2) в товарищеском матче.
На 5-й минуте Давид Рикардо вывел «Динамо» вперёд. Затем у «бело-голубых» отличились Даниил Фомин, Константин Тюкавин и Бителло — на 12-й, 20-й и 31-й минутах соответственно. На 35-й минуте Жоао Виктор отыграл один мяч, а на 84-й Энрике Кармо сократил отставание ЦСКА. На 90+3-й Данил Глебов установил окончательный счёт.
Каждое начало сезона хочется перемен в лучшую сторону, и каждый раз облом. Ну, а то что выиграли и первый тайм практически все на совесть отбегали, это порадовало.
Посмотрим игру с "крылышками", тогда можно будет о чём-то мечтать. Или не мечтать.
Всем хороших выходных!
В первом акте кони были какие-то разобранные, в игру не попали, напропускали уже в дебюте. Слишком прохладно отнеслись к Братскому дерби?)
Лишь найдя себя на уровне счёта 0:4, они вспомнили, что вышли играть в футбол,
а не просто побегать по травке.
С этого момента и начался второй акт, характеризуемый примерно равной игрой,
с перевесом, пожалуй, в сторону ЦСКА.
Но откуда взялся первый акт??)
Или кони по каким-то причинам плохо готовы к сезону и не тянут полный матч? Судить об этом пока рано, но если не ошибаюсь, проведя несколько предсезонных товарняков, ЦСКА ни один из них не выиграл, а такие случайности бывают редко..
Ладно, официальный футбол всё покажет, осталась всего неделька.
Мы уже в следующую субботу в первом туре принимаем Самару, а кони даже днём раньше Балтику..
Вобщем, армейцы явно не готовы к сезону.