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«Зенит» в серии пенальти обыграл «Спартак» и выиграл Суперкубок России

сегодня, 21:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:30 Не начался

«Зенит» обыграл «Спартак» (2:1 после серии пенальти) и выиграл Суперкубок России

Первый гол в игре на 25-й минуте забил полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти, сравняв счёт. Игра перешла в серию пенальти, где удача была на стороне «Зенита».

Таким образом, «Зенит» в десятый раз в своей истории выиграл Суперкубок России.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
сегодня в 22:12
Как должен реагировать болела ПРОИГРАВШЕЙ команды?
Как я:
"За суперкубок очки не начисляют"
и
"Пенальти - это лотерея".
))))))))))))

А если брать САМ матч, то ФУТБОЛА и близко не было.
РУБКА - да, была.
С самого стартового свистка и до финального.
А ФУТБОЛА не было.
Это тем более удивительно, т. к. Зенит потратил хренову тучу бабла на футболёров.
Как наших, так и иностранных: у них практически ДВА равноценных состава.
А Спартак БЕЗ нападающего... (((
То, что Угальде вышел во 2-м тайме, так что вышел, что не вышел...
Лучше бы не выходил: домой ему пора.
Посмотрим, как в чемпионате КБ ИГРАТЬ будут: Зенит-то, как Лия Ахеджакова, которая, по выражению В. Гафта, "всегда играет одинаково".
В общем. я, например, посмотрел и забыл.
Пусть готовятся к чемпионату.
Главное, чтобы те замены, которые произошли у КБ не были вынужденными.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 22:12
Что понравилось, комментаторы сказали, что было собрание с Мажичем, и он дважды ушел от вопроса, будут ли судить в РПЛ, как на ЧМ. ИнтЭрЭсно, ушел бы он от вопроса, что ему зарплату платить не будут Эксперт Николаев судья понравился. "Давайте дождемся, какое решение примут..", Ну а по матчу, кто смотрел, все видел. Комментаторы конечно пытались разогнать это броуновское движение положительно заряженных частиц чуть ли не в суперматч, у них работа такая. А по факту? Россыпь опасных моментов, невероятные спасения вратарей? Ну да ладно, мог бы сказать сколько опасных моментов на двоих создали, да ни к чему. Что еще. Дельфину за подобную провокацию условно десятку дисквы впаять, но матч же типа выставочный. Но все же повалятся желающих поубавилось, ауты, ввод вратарем, замены, как-то поактивней все было. Как-то так с моей колокольни.
Sergo81
Sergo81
сегодня в 22:10
А мне понравился футбол. Живо так играли, на скоростях, Спартак вообще хорош был. Мартинс в центре очень понравился, Зобнин на опыте. У Зенита традиционно Лучшим был Вендел. Поймал себя на мысли, что он бы и на ЧМ не потерялся.Нормально поиграли, без тягомотины
hxyf4z7xux6m
hxyf4z7xux6m ответ iBragim2102 (раскрыть)
сегодня в 22:08
Побеждает всегда сильнейший, остальное только сотрясание воздуха.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:07, ред.
В сторону Спартака не подниметься рука камень бросить...играли хорошо...не повезло...фортуна как говориться повернулась не тем местом.
Шоу закончилось ждем начала нового чемпионата...Удачи Спартак...!!!
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 22:07
Зенит ужасно играл, рад только за Соболева
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:07
Все всё видели. Спартак понравился, гнилость не понравилась
sqfx8ee38cmk
sqfx8ee38cmk ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 22:06
А что показал Спартак, весь второй тайм отбиваясь?
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 22:05
Печально что по футболу Зенит ничего не показал, но Спартаку давно пора перестать сушить результаты 1:0, отскакивать вечно невозможно и судьба бьёт по носу за такой подход в самый неподходящий момент. Ещё печально что урок этот Спартак опять не усвоит.
rppa4rkg2n8b
rppa4rkg2n8b
сегодня в 22:04
Второй раз по пенальти спартаку выиграть не удалось, а по другому они не умеют.
ABir
ABir
сегодня в 22:04
Спартак точно не заслуживал поражения, Зенит с игры Спартаку не забил, но а пенальти на 90+ - это из области везения Зенита.
y28s9cz2z8h8
y28s9cz2z8h8
сегодня в 22:03
Зенит с красивой победой!!!!!!!!
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