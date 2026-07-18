«Зенит» в серии пенальти обыграл «Спартак» и выиграл Суперкубок России

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«Зенит» обыграл «Спартак» (2:1 после серии пенальти) и выиграл Суперкубок России

Первый гол в игре на 25-й минуте забил полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти, сравняв счёт. Игра перешла в серию пенальти, где удача была на стороне «Зенита».

Таким образом, «Зенит» в десятый раз в своей истории выиграл Суперкубок России.