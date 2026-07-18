«Зенит» в серии пенальти обыграл «Спартак» и выиграл Суперкубок России

«Зенит» обыграл «Спартак» (2:1 после серии пенальти) и выиграл Суперкубок России
Первый гол в игре на 25-й минуте забил полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти, сравняв счёт. Игра перешла в серию пенальти, где удача была на стороне «Зенита».
Таким образом, «Зенит» в десятый раз в своей истории выиграл Суперкубок России.
Как я:
"За суперкубок очки не начисляют"
и
"Пенальти - это лотерея".
))))))))))))
А если брать САМ матч, то ФУТБОЛА и близко не было.
РУБКА - да, была.
С самого стартового свистка и до финального.
А ФУТБОЛА не было.
Это тем более удивительно, т. к. Зенит потратил хренову тучу бабла на футболёров.
Как наших, так и иностранных: у них практически ДВА равноценных состава.
А Спартак БЕЗ нападающего... (((
То, что Угальде вышел во 2-м тайме, так что вышел, что не вышел...
Лучше бы не выходил: домой ему пора.
Посмотрим, как в чемпионате КБ ИГРАТЬ будут: Зенит-то, как Лия Ахеджакова, которая, по выражению В. Гафта, "всегда играет одинаково".
В общем. я, например, посмотрел и забыл.
Пусть готовятся к чемпионату.
Главное, чтобы те замены, которые произошли у КБ не были вынужденными.
Шоу закончилось ждем начала нового чемпионата...Удачи Спартак...!!!