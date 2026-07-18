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Александр Мостовой: «„Зенит“ сегодня точно выиграл не по делу»

сегодня, 22:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:30 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение в Суперкубке России, где «красно-белые» уступили «Зениту».

На мой взгляд, «Зенит» сегодня точно выиграл не по делу — по игре «Спартак» был лучше. Я вообще не понимаю, кто придумал назначать серию пенальти сразу после основного времени. Просто убивают футбол. Представьте, сколько всего интересного может произойти в дополнительное время… Нас этого лишили.

Что касается судейства, то говорить об это я ничего не хочу. К судьям всегда будут вопросы. Главное, чтобы по сезону судили нормально.

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Futurista
Futurista
сегодня в 22:55
"Судили нормально" - у каждого своё)...
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