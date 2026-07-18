Александр Мостовой: «„Зенит“ сегодня точно выиграл не по делу»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал поражение в Суперкубке России, где «красно-белые» уступили «Зениту».

На мой взгляд, «Зенит» сегодня точно выиграл не по делу — по игре «Спартак» был лучше. Я вообще не понимаю, кто придумал назначать серию пенальти сразу после основного времени. Просто убивают футбол. Представьте, сколько всего интересного может произойти в дополнительное время… Нас этого лишили.

Что касается судейства, то говорить об это я ничего не хочу. К судьям всегда будут вопросы. Главное, чтобы по сезону судили нормально.