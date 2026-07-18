Семак: «До гола „Спартак“ почти ничего не создал»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Спартаком» в матче за Суперкубок России (1:1, 4:2 по пенальти).

Я думаю, что безусловно на ход матча повлиял пропущенный мяч. Одним он добавил эмоции и сил, другие, конечно, старались, но не получалось. У «Спартака» до забитого практически ничего не было. И тот момент… Немножко повезло, немножко отскок, немножко там не успели, немного там от Дивеева отскок. То есть все сложилось достаточно удачно для «Спартака». А у нас, я думаю, набирают лидеры. Вендел приехал, еще все равно далек от оптимальной формы. Глушенкову нужно набирать. Аугусто нужно привыкать к нашей игре. Все, в принципе, так, как и должно, наверное, быть в первом матче сезона. Сложно ожидать и качественную игру, и сумасшедшую форму.