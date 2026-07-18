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Семак: «До гола „Спартак“ почти ничего не создал»

сегодня, 22:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Спартаком» в матче за Суперкубок России (1:1, 4:2 по пенальти).

Я думаю, что безусловно на ход матча повлиял пропущенный мяч. Одним он добавил эмоции и сил, другие, конечно, старались, но не получалось. У «Спартака» до забитого практически ничего не было. И тот момент… Немножко повезло, немножко отскок, немножко там не успели, немного там от Дивеева отскок. То есть все сложилось достаточно удачно для «Спартака». А у нас, я думаю, набирают лидеры. Вендел приехал, еще все равно далек от оптимальной формы. Глушенкову нужно набирать. Аугусто нужно привыкать к нашей игре. Все, в принципе, так, как и должно, наверное, быть в первом матче сезона. Сложно ожидать и качественную игру, и сумасшедшую форму.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:09
Лягушка, научившаяся говорить. Ужасно ведёт себя на бровке
Capral
Capral
сегодня в 23:06
Ну конечно, Спартак на победу не наиграл, а ты наиграл- при нулевой игре. Лучше бы уже помолчал.
Гость
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