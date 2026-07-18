Мирзоян опроверг выбор ворот по указанию РФС

сегодня, 23:02

Первый вице-президент РФС опроверг информацию о том, что ворота для серии пенальти в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, 4:2 по пенальти) были выбраны по указанию представителя союза.

Это глупости. На поле все видят, что команды выбирали ворота. Такого не было.

Функционер также отказался оценивать работу арбитра .