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Мирзоян опроверг выбор ворот по указанию РФС

сегодня, 23:02
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:30 Не начался

Первый вице-президент РФС Александр Мирзоян опроверг информацию о том, что ворота для серии пенальти в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, 4:2 по пенальти) были выбраны по указанию представителя союза.

Это глупости. На поле все видят, что команды выбирали ворота. Такого не было.

Функционер также отказался оценивать работу арбитра Евгения Буланова.

Когда ещё закончил школу тренеров, сказал, что не буду говорить о судействе. Каждый раз говорить, что здесь было правильно, а тут нет… Лучше говорить об игре.

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Источник: matchtv.ru Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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