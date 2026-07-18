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Карседо прокомментировал поражение от «Зенита» в Суперкубке России

сегодня, 23:04
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:30 Не начался

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок России.

Я горжусь своими ребятами, потому что они действительно провели хорошую игру. Они создавали моменты для того, чтобы забить второй гол. Но, к сожалению, в концовке не смогли справиться. И результат сегодня таков.

Замена Бабича? Это было запланировано, потому что Бабич не смог сыграть полный матч и в предсезонке. У нас также Джику после травмы, он не смог получить игровое время на предсезонке, поэтому так было запланировано.

Были мысли только о победе в основное время. К сожалению, не удалось. Проиграли в серии пенальти. Но я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня нас прекрасно поддерживали. Спасибо большое.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 23:14, ред.
Ну хороший матч это преувеличение, брака было много, а Маркиньос и удары вообще несовместимые понятия, он конечно бегунок неплохой и в подыгрыше норм, но разве это уровень Спартака чтобы вингер не мог нормально воротам угрожать? Нет, не уровень. Вопросы к Какахигао и управленцам почему в такой команде играют такие бонгондоподобные посредственности.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:07, ред.
Не Бабича, а Барко нужно было менять и вообще не выпускать
Станкович бы точно не хуже выступил
Гость
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