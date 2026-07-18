Карседо прокомментировал поражение от «Зенита» в Суперкубке России

Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок России.

Я горжусь своими ребятами, потому что они действительно провели хорошую игру. Они создавали моменты для того, чтобы забить второй гол. Но, к сожалению, в концовке не смогли справиться. И результат сегодня таков.

Замена Бабича? Это было запланировано, потому что Бабич не смог сыграть полный матч и в предсезонке. У нас также Джику после травмы, он не смог получить игровое время на предсезонке, поэтому так было запланировано.

Были мысли только о победе в основное время. К сожалению, не удалось. Проиграли в серии пенальти. Но я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня нас прекрасно поддерживали. Спасибо большое.