Арбитр Федотов оценил работу Буланова в матче за Суперкубок России

Бывший арбитр РПЛ поделился мнением о судействе в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Остальные карточки – просто как элемент управления. То, что не показал жёлтую Соболеву в первом тайме, на игру не повлияло. Это ошибка, да, внутренне её разберут, разберут расположение Буланова на поле. Что касается попадания мяча в руку Умярова, то там ничего не было, естественные действия от игрока. По Мантуану вопрос в том, что футболист сам отказался от дальнейший борьбы, напрыгивал на соперника сам, хотя мог двигаться дальше. Карасёв тоже молодец, верно позвал на пенальти в концовке. Никто ничего не выдумывал, всё по делу.