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Арбитр Федотов оценил работу Буланова в матче за Суперкубок России

сегодня, 23:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:30 Не начался

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе Евгения Буланов в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Остальные карточки – просто как элемент управления. То, что не показал жёлтую Соболеву в первом тайме, на игру не повлияло. Это ошибка, да, внутренне её разберут, разберут расположение Буланова на поле. Что касается попадания мяча в руку Умярова, то там ничего не было, естественные действия от игрока. По Мантуану вопрос в том, что футболист сам отказался от дальнейший борьбы, напрыгивал на соперника сам, хотя мог двигаться дальше. Карасёв тоже молодец, верно позвал на пенальти в концовке. Никто ничего не выдумывал, всё по делу.

Мы должны привыкать, что в новом сезоне РПЛ будет больше борьбы, жёлтых карточек будет меньше, красных – тем более. Дальше карточки были по делу. А бороться теперь будут давать ещё больше.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 23:43
Всем Добра! .... ну что... игра в группах закончилась ... будем биться в группе Заболотного.... ( да и в группе без призов....)......

Всем удачи и фарта!!!!!
Гость
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