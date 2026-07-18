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Соболев — о жестах фанатам «Спартака»: «Чуть подыграл им»

вчера, 23:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакВчера в 19:30 Не начался

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал об эмоциях после гола в ворота «Спартака» и объяснил своё празднование перед трибуной «красно-белых» в матче за Суперкубок России.

Тяжело описать чувства, когда ты забиваешь гол. В каком-то моменте даже бывает, что земля уходит из-под ног. Тем более 98-я минута — тем слаще гол. Чуть подыграл им тоже. Они весь матч меня «любили», кричали про меня. Я прекрасно всё понимаю, но тоже решил в ответ так показать.

Если быть объективным, то, конечно, я поступил неправильно. Так нельзя делать. Из-за этого и произошла стычка. Но сами понимаете: «Зенит» — «Спартак», 95-я минута, пенальти, 1:1 — эмоции зашкаливали.

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Источник: matchtv.ru Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:59
Соболев хорош провокатор.
Но спас Зенит от поражения.
Гость
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