Соболев — о жестах фанатам «Спартака»: «Чуть подыграл им»

Нападающий «Зенита» рассказал об эмоциях после гола в ворота «Спартака» и объяснил своё празднование перед трибуной «красно-белых» в матче за Суперкубок России.

Тяжело описать чувства, когда ты забиваешь гол. В каком-то моменте даже бывает, что земля уходит из-под ног. Тем более 98-я минута — тем слаще гол. Чуть подыграл им тоже. Они весь матч меня «любили», кричали про меня. Я прекрасно всё понимаю, но тоже решил в ответ так показать.

Если быть объективным, то, конечно, я поступил неправильно. Так нельзя делать. Из-за этого и произошла стычка. Но сами понимаете: «Зенит» — «Спартак», 95-я минута, пенальти, 1:1 — эмоции зашкаливали.