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Дивеев — об отмене жеребьёвки: «Впервые слышу об этом»

сегодня, 00:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакВчера в 19:30 Не начался

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев заявил, что ничего не знает о возможной отмене жеребьёвки перед серией пенальти в матче за Суперкубок России со «Спартаком» (1:1, 4:2 по пенальти).

Какая жеребьёвка? Я в первый раз слышу об этом.

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Дивеев Игорь  Стадион «Нижний Новгород»
Источник: championat.com Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:53
Чего? Какой футбол? Впервые слышу об этом!
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