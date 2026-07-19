Англия обыграла Францию со счетом 6:4 и завоевала бронзу ЧМ-2026

сегодня, 02:01

Сборная Англии обыграла команду Франции в матче за 3-е место на чемпионате мира (6:4).

На 3-й минуте Деклан Райс вывел англичан вперёд. Эзри Конса на 18-й минуте удвоил преимущество команды, после чего Букайо Сака забил на 37-й и первой компенсированной к первому тайму минутах. После перерыва Килиан Мбаппе оформил дубль, отличившись на 48-й и 66-й минутах, а Брэдли Баркола забил на 54-й минуте. На 87-й минуте Сака реализовал пенальти. В компенсированное время Усман Дембеле сократил отставание, а Джуд Беллингем на 90+8-й минуте установил окончательный счёт.

Сегодня в 22:00 мск в финале чемпионата мира встретятся сборные Аргентины и Испании.