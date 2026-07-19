Англия обыграла Францию со счетом 6:4 и завоевала бронзу ЧМ-2026

Сборная Англии обыграла команду Франции в матче за 3-е место на чемпионате мира (6:4).
На 3-й минуте Деклан Райс вывел англичан вперёд. Эзри Конса на 18-й минуте удвоил преимущество команды, после чего Букайо Сака забил на 37-й и первой компенсированной к первому тайму минутах. После перерыва Килиан Мбаппе оформил дубль, отличившись на 48-й и 66-й минутах, а Брэдли Баркола забил на 54-й минуте. На 87-й минуте Сака реализовал пенальти. В компенсированное время Усман Дембеле сократил отставание, а Джуд Беллингем на 90+8-й минуте установил окончательный счёт.
Сегодня в 22:00 мск в финале чемпионата мира встретятся сборные Аргентины и Испании.
И Дешам в тайм-ауте сказал что нафиг ему галстук не нужен и сделал 4 замены,но к сожалению не помогло...
А если серьёзно то я что-то до сих пор не могу понять это Англия так хотела за медали биться или Франция решила в первом тайме, что третье что четвертое место один фиг золотых медалей уже не видать??