Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЧемпионат мира 2026

Англия обыграла Францию со счетом 6:4 и завоевала бронзу ЧМ-2026

сегодня, 02:01
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 6Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗавершен

Сборная Англии обыграла команду Франции в матче за 3-е место на чемпионате мира (6:4).

На 3-й минуте Деклан Райс вывел англичан вперёд. Эзри Конса на 18-й минуте удвоил преимущество команды, после чего Букайо Сака забил на 37-й и первой компенсированной к первому тайму минутах. После перерыва Килиан Мбаппе оформил дубль, отличившись на 48-й и 66-й минутах, а Брэдли Баркола забил на 54-й минуте. На 87-й минуте Сака реализовал пенальти. В компенсированное время Усман Дембеле сократил отставание, а Джуд Беллингем на 90+8-й минуте установил окончательный счёт.

Сегодня в 22:00 мск в финале чемпионата мира встретятся сборные Аргентины и Испании.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт ФИФА
«Зенит» в серии пенальти обыграл «Спартак» и выиграл Суперкубок России
Вчера, 21:59
«Динамо» разгромило ЦСКА в товарищеском матче
Вчера, 20:56
Головин помог «Монако» одержать разгромную победу в товарищеском матче
Вчера, 13:43
«Рубин» в товарищеском матче обыграл «Локомотив»
Вчера, 13:18
Аргентина вырвала победу у Англии и вышла в финал чемпионата мира
16 июля
Испания обыграла Францию и стала первым финалистом чемпионата мира
14 июля
Сортировать
Все комментарии
Скромный форвард
Скромный форвард
сегодня в 02:46
Сдается мне, джентельмены, это была комедия.....
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:45
Клоуны! и те и другие, хорошее представление разыграли!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 02:36
Другое дело дала бы Аргентина так играть против себя ?)
Тут не с этом дело , тут никакой мотивации не было , команды просто вышли сыграть в дворовый футбол
Кому нужна эта бронза
баск
баск
сегодня в 02:35
Вот не собирался же это смотреть, но в перерыве залез узнать счёт и опух..
Подумалось- неужели французы так бездарно и позорно сольются?)
Оказалось нет, поборолись, и даже почти сравняли..

Завтра поеду к младшенькому в гости смотреть финал, старший тоже подтянется.
Даже не упомню, когда в последний раз вместе с сыновьями смотрел матч такого
уровня..

Отписаться не смогу, будет некогда.
Так что всем приятного просмотра и наилучших впечатлений.
Это должно быть эпическое рубилово..)
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 02:33
Интересно было бы посмотреть ещё два тайма по 15 минут - счёт мог бы быть совсем неприличным для футбола...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:31
А ведь французы почти отыгрались....
Nifan
Nifan
сегодня в 02:26
МЫ это видели и это было красиво!!!(ничего лишнего)
Grizly88
Grizly88
сегодня в 02:20
Играй Англичане так против Аргов во втором тайме вышли бы в финал. Но Тухель выбрал трусливую тактику с 5 зашитниками. И отдали мяч сопернику и получили двушку в свои ворота. Завтра посмотрим финал думаю у Аргов нету шансов против Испанцев . Они задушат 1-0 или 2-0 . Да там в атаке у Аргов кроме Месси никого и нету кто может забить.
salleeh
salleeh
сегодня в 02:20
Мне одному показалось, что сборная Франции больше рада победе сборной Англии, чем сами англичане? Этот матч соответствует этому ЧМ…, клоунада какая-то…
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 02:19
не матч , а цирк
MikeSevas
MikeSevas
сегодня в 02:18
Матч из серии дворовых команд на понтах ,когда тренеры становятся лишними и игра превращается в шоу для зрителей, причём довольно зрелищное и без всякого валидола для зрителей и болельщиков. Играли две команды после тяжёлой психологический травмы перенесеной в полуфинале.
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 02:18
Вспомнился анекдот "Тренер команды обращается к игрокам: Вы знаете , что завтра у меня День рождения и лучшим подарком от вас была бы победа в матче. Капитан команды:Извините, но мы уже купили Вам галстук."
И Дешам в тайм-ауте сказал что нафиг ему галстук не нужен и сделал 4 замены,но к сожалению не помогло...

А если серьёзно то я что-то до сих пор не могу понять это Англия так хотела за медали биться или Франция решила в первом тайме, что третье что четвертое место один фиг золотых медалей уже не видать??
Тот самый чувак
Тот самый чувак
сегодня в 02:15
Всё красиво расписали, Англии 3 место, Мбаппе золотую бутсу.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 02:13
Гейм. Сет. Матч.
Boil1
Boil1
сегодня в 02:13
Вот что значит играть когда уже ничего особо не давит! В открытую, не боясь пропускать, с сильным обоюдным нападением. Счет мог быть и 5:5 и 6:7, что угодно. Весело) но тактически безграмотно 😄
lazzioll
lazzioll
сегодня в 02:13
Мбаппе лучший бомбардир чемпионатов мира - 22 гола. завтра конечно будут это изо всех сил исправлять всем миром, но помнить нужно что у Мбаппе еще чемпионата три в запасе. так можно и 50 наколотить если еще увеличат количество стран.
Nenash
Nenash
сегодня в 02:13
Теннис прошёл на ура.. 😄.. С индивидуальными наградами ЧМ ясно.. Мбапа - ЗБ, Месси - ЗМ.. Осталось узнать чемпиона.. ☝️
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:10, ред.
Хорошее шоу для американцев..., они любят, когда много голов и не надо лишний раз поднимать свою жирную за**ицу, чтоб ползти за попкорном, когда нагрянет "скука"...

Что до меня, то повторюсь: игра вскрыла причины, почему и те и другие проиграли свои полуфиналы. Англичане могут давить и опекать, но концентрации и сил не хватает на весь матч, ну а французы сами по себе безответственны что в обороне, когда не держат нападов, что в атаке, когда не забивают из позиций, где даже Заболотный не промажет.
Про середину поля я вообще промолчу, - там игроки у Франции и Англии собраны только для номинального количества и ещё чтобы в атаку сбегать - для кучи, а не для работы полузащитниками.

Если кому то такое нравится, пожалуйста, - о вкусах не спорят. Но футбол - это не реслинг, где клоуны дурачаться, роняя поочерёдно друг друга на ринге.

P.S. И да. По Олисе... Парню бы ещё один сезон побыть в Баварии и потренить ударную технику - в Бундесе полно футбольных мальчиков для битья, а в Испании с этим уже проблемы и в Реал Мадриде его, за такое как сегодня, даже на лавку не посадят.
UncleZack
UncleZack
сегодня в 02:09
Олисе с такой реализацией в Реале делать нечего.
killofwrathxvc
killofwrathxvc
сегодня в 02:09
Матч без обороны и середины поля, игрокам было откровенно лень возвращаться или в принципе защищаться. Как Весёлое шоу - в самый раз, но это не футбол :)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 02:08
Они без защитников играли сегодня или я что то не понимаю?)
Матч не смотрел, поэтому спрашиваю
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 02:07
Матч огонь! Таким и должен быть матч за третье место. Молодцы команды. Порадовали зрителей открытым футболом и большим количеством забитых мячей. Первый тайм французы провалили но во втором включились и избежали позора. Хорошие атаки проводили и могли реально сравнять счет. При счете 3:4 у них были голевые моменты. В частности Олисе много шансов запорол. Но англичане в этот раз не сидели в глухой обороне и поймали соперника на контратаках. Мбаппе оторвался на 2 гола от Месси и близок к завоеванию Золотой бутсы ЧМ. Англию с бронзой!
Дрючик 76
Дрючик 76
сегодня в 02:06
Блин, ну Алисе и кривой конечно, лучше бы пасы отдавал.
Un_De
Un_De
сегодня в 02:05
Самый "беспалевный" матч чемпионата. Сценарная перестрелка, Франция без центра поля, кеф на победу Франции 85 после перерыва. Да-да, верим, показали шоу в стране, которая лучшая по тому, как их организовывать и проводить_))
mphuZ
mphuZ
сегодня в 02:04
Ну хоть развеселили)) Надеюсь финал не будет слишком унылым.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:03
Жаль что не увидели доп.время ))) смогли до 29 голов на двоих зашибись
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 