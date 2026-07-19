Тухель высказался о победе над сборной Франции

Главный тренер сборной Англии высказался о победе над Францией на ЧМ -2026. Англичане выиграли матч за третье место со счётом 6:4, завоевав бронзовые медали.

В первом тайме мы действовали практически безупречно, а после перерыва игра стала гораздо более нервной. После перерыва было заметно, насколько тяжело пришлось ребятам — у многих сводило мышцы, сказывалась накопившаяся усталость.

У этой сборной особенный характер. Сегодня она еще раз доказала, что способна справляться с любыми трудностями.