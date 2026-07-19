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Тухель высказался о победе над сборной Франции

сегодня, 08:23
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 6Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗавершен

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о победе над Францией на ЧМ-2026. Англичане выиграли матч за третье место со счётом 6:4, завоевав бронзовые медали.

В первом тайме мы действовали практически безупречно, а после перерыва игра стала гораздо более нервной. После перерыва было заметно, насколько тяжело пришлось ребятам — у многих сводило мышцы, сказывалась накопившаяся усталость.

У этой сборной особенный характер. Сегодня она еще раз доказала, что способна справляться с любыми трудностями.

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Тухель Томас
Перевод с bbc.com Фото: Globallookpress
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DXTK
DXTK
сегодня в 08:38
Чего же вам не хватило тогда против Аргентины??????......Характер есть, сила есть, воля есть.......видимо яиц на весь матч.
Гость
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