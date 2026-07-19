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Дешам: «Состав Франции способен добиваться больших успехов»

сегодня, 08:30
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 6Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗавершен

Наставник сборной Франции Дидье Дешам оценил игру подопечных в матче с Англией. Трёхцветные не завоевали бронзовые медали мундиаля, уступив со счётом 4:6.

После перерыва команда сумела собраться, заиграла гораздо увереннее и показала футбол, на который действительно способна. У нас были реальные шансы восстановить равновесие, однако в стремлении отыграться мы слишком раскрылись и не смогли воспользоваться своими возможностями.

У Франции сильный и перспективный состав, который способен добиваться больших успехов

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Mangur
Mangur
сегодня в 08:51
В этой паре я болел против Франции. Рад что проиграли
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