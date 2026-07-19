Дешам: «Состав Франции способен добиваться больших успехов»

Наставник сборной Франции Дидье Дешам оценил игру подопечных в матче с Англией. Трёхцветные не завоевали бронзовые медали мундиаля, уступив со счётом 4:6.
После перерыва команда сумела собраться, заиграла гораздо увереннее и показала футбол, на который действительно способна. У нас были реальные шансы восстановить равновесие, однако в стремлении отыграться мы слишком раскрылись и не смогли воспользоваться своими возможностями.
У Франции сильный и перспективный состав, который способен добиваться больших успехов