Дешам: «Состав Франции способен добиваться больших успехов»

сегодня, 08:30

Наставник сборной Франции оценил игру подопечных в матче с Англией. Трёхцветные не завоевали бронзовые медали мундиаля, уступив со счётом 4:6.

После перерыва команда сумела собраться, заиграла гораздо увереннее и показала футбол, на который действительно способна. У нас были реальные шансы восстановить равновесие, однако в стремлении отыграться мы слишком раскрылись и не смогли воспользоваться своими возможностями.

У Франции сильный и перспективный состав, который способен добиваться больших успехов

