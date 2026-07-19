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Рауль Асенсио отказался переходить в «Челси»

сегодня, 09:07

Защитник «Реала» Рауль Асенсио попал в сферу интересов «Челси».

Лондонский клуб сделал предложение по трансферу испанца, однако футболист отказался от перехода в стан «синих». Он считает, что сможет завоевать место в составе «Реала» в новом сезоне.

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Все комментарии
72jrra3z3tfh
72jrra3z3tfh
сегодня в 10:22
Ожидание основы может затянуться надолго.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:00
Зачем он нужен? Его вроде как посадить хотели недавно за распространение своих видео 18+ с несовершеннолетними. Откупился на время
Да и главная цель Челси для обороны другой игрок
kk8pwmzdd5v7
kk8pwmzdd5v7
сегодня в 09:33
Думаю что правильно сделал... пусть поборется за основу...
Гость
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