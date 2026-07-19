Рауль Асенсио отказался переходить в «Челси»

сегодня, 09:07

Защитник «Реала» попал в сферу интересов «Челси».

Лондонский клуб сделал предложение по трансферу испанца, однако футболист отказался от перехода в стан «синих». Он считает, что сможет завоевать место в составе «Реала» в новом сезоне.