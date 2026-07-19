Черданцев: «Игра „Зенита“ и „Спартака“ превзошла ожидания

Комментатор «Матч ТВ» высказался о победе «Зенита» над «Спартаком» в матче за Суперкубок России. Сине-бело-голубые взяли верх над столичным коллективом в серии пенальти.

Игра, по-моему, даже превзошла ожидания. Для первого матча сезона, особенно на фоне чемпионата мира, который является ориентиром лучшего футбола, все получилось очень достойно.

Честно скажу, по многим параметрам эта встреча превосходила многие матчи чемпионата мира. Я не беру топ-сборные, но в целом антураж и атмосфера были отличными.