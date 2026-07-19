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Семин: «Если Аргентина проиграет финал, „Золотой мяч“ должны дать Хвиче»

сегодня, 10:10
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина22:00 Не начался

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что если Аргентина проиграет финал ЧМ-2026, то «Золотой мяч» должен достаться футболисту «ПСЖ» Хвиче Кварацхелии.

19 июля Аргентина в решающем матче мундиаля сыграет с Испанией.

Если Аргентина победит в финале, то Месси, конечно, получит «Золотой мяч». А если не победит, то главный конкурент — Хвича. Ямаль по своей работе за прошлый сезон уступает Хвиче. Считаю, что если не Месси, то награду должен получить Хвича.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:23, ред.
Пусть Арги победят. Рано Ямалю в таких лаврах купаться. Не заслужил малец своей игрой ни грамма...
58g9nugmuny7
58g9nugmuny7
сегодня в 10:15
Золотой мяч дадут кому нужно, а не кто заслужил.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:14, ред.
Юрий Палыч, очень интересное мнение и отчасти согласен.
Вон Олисе пасов нараздавал больше великого, а выхлопа ноль- вылетели с позором.
Мбаппе голешников наколотил, туда же.
Дембеле растворился, как и в ПСЖ
Месси сыграл 30 минут на турнире
Деклан Райс закончился ещё весной
Этот мундиаль должен оцениваться отдельно от взрослого футбола
Только Гарри Кейн и Хвича.
Capral
Capral
сегодня в 10:11
А этот на своей волне. Вот, что значит возраст...
Гость
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