Бывший главный тренер «Локомотива» выразил мнение, что если Аргентина проиграет финал ЧМ -2026, то «Золотой мяч» должен достаться футболисту « ПСЖ » .

19 июля Аргентина в решающем матче мундиаля сыграет с Испанией.

Если Аргентина победит в финале, то Месси, конечно, получит «Золотой мяч». А если не победит, то главный конкурент — Хвича. Ямаль по своей работе за прошлый сезон уступает Хвиче. Считаю, что если не Месси, то награду должен получить Хвича.