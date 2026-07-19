Семин: «Если Аргентина проиграет финал, „Золотой мяч“ должны дать Хвиче»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что если Аргентина проиграет финал ЧМ-2026, то «Золотой мяч» должен достаться футболисту «ПСЖ» Хвиче Кварацхелии.
19 июля Аргентина в решающем матче мундиаля сыграет с Испанией.
Если Аргентина победит в финале, то Месси, конечно, получит «Золотой мяч». А если не победит, то главный конкурент — Хвича. Ямаль по своей работе за прошлый сезон уступает Хвиче. Считаю, что если не Месси, то награду должен получить Хвича.
Вон Олисе пасов нараздавал больше великого, а выхлопа ноль- вылетели с позором.
Мбаппе голешников наколотил, туда же.
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Этот мундиаль должен оцениваться отдельно от взрослого футбола
Только Гарри Кейн и Хвича.