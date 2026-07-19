Тухель сказал, почему Сака не сыграл с Аргентиной в полуфинале

сегодня, 10:38

Главный тренер сборной Англии отметил, по какой причине он не включил вингера в стартовый состав на полуфинальную игру с Аргентиной.

Сака отлично проявил себя и был готов помочь команде, однако после его недавнего повреждения я не хотел рисковать. Мне казалось неправильным форсировать возвращение игрока в столь важном матче.