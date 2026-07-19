Тухель сказал, почему Сака не сыграл с Аргентиной в полуфинале

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель отметил, по какой причине он не включил вингера Букайо Саку в стартовый состав на полуфинальную игру с Аргентиной.
Сака отлично проявил себя и был готов помочь команде, однако после его недавнего повреждения я не хотел рисковать. Мне казалось неправильным форсировать возвращение игрока в столь важном матче.
Англия уступила аргентинцам 1:2, но в итоге завоевала бронзовые медали ЧМ, одолев в матче за третье место Францию.
Давайте разберемся. Итак. Автор колонки писал не от своего имени и сделал копипаст с иностранного ресурса, где глупый рекорд и родился. Под данной новостью на Соккере нет ни одного хвалебного отзыва в адрес Олисе, поэтому возможная интерпретация в огород как юзеров Соккера, так и тутошнего автора исключена как де-факто, так и де юре.
Так или нет ?