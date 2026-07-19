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Тухель сказал, почему Сака не сыграл с Аргентиной в полуфинале

сегодня, 10:38

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель отметил, по какой причине он не включил вингера Букайо Саку в стартовый состав на полуфинальную игру с Аргентиной.

Сака отлично проявил себя и был готов помочь команде, однако после его недавнего повреждения я не хотел рисковать. Мне казалось неправильным форсировать возвращение игрока в столь важном матче.

Англия уступила аргентинцам 1:2, но в итоге завоевала бронзовые медали ЧМ, одолев в матче за третье место Францию.

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Англия  Тухель Томас  Сака Букайо
Перевод с bbc.com Фото: Globallookpress
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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:09
Я убрал комментарий с удалённых.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:57, ред.
А кто может так подумать?
Давайте разберемся. Итак. Автор колонки писал не от своего имени и сделал копипаст с иностранного ресурса, где глупый рекорд и родился. Под данной новостью на Соккере нет ни одного хвалебного отзыва в адрес Олисе, поэтому возможная интерпретация в огород как юзеров Соккера, так и тутошнего автора исключена как де-факто, так и де юре.
Так или нет ?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:43
Могут подумать, что речь в том числе о них и об их уровне интеллектуальных способностей.
Гость
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