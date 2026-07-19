Дркушич: «Аргентина выиграет чемпионат мира»

Защитник «Зенита» рассказал, чего ждёт от финального матча ЧМ -2026. Трофей разыграют сборные Испании и Аргентины.

Аргентина выиграет, болею за них из-за Месси. Думаю, они выиграют со счётом 3:2, а Лео оформит хет-трик. Испания — тоже хорошая сборная, но Аргентина выиграет. Думаю, Месси даже сейчас сильнее Ямаля, да и любого игрока в целом.