Дркушич: «Аргентина выиграет чемпионат мира»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич рассказал, чего ждёт от финального матча ЧМ-2026. Трофей разыграют сборные Испании и Аргентины.
Аргентина выиграет, болею за них из-за Месси. Думаю, они выиграют со счётом 3:2, а Лео оформит хет-трик. Испания — тоже хорошая сборная, но Аргентина выиграет. Думаю, Месси даже сейчас сильнее Ямаля, да и любого игрока в целом.
Финальный матч мундиаля начнётся 19 июля в 22:00 мск.
Лео конечно Феномен и Лучший на этом чемпионате, но три гола, он вряд ли забьет. Да и победа его команды, тоже, под большим вопросом. Испания не Англия...
Но поболею за Аргентину, хоть никогда и не был фанатом этой команды.