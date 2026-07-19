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Дркушич: «Аргентина выиграет чемпионат мира»

сегодня, 12:15
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина22:00 Не начался

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич рассказал, чего ждёт от финального матча ЧМ-2026. Трофей разыграют сборные Испании и Аргентины.

Аргентина выиграет, болею за них из-за Месси. Думаю, они выиграют со счётом 3:2, а Лео оформит хет-трик. Испания — тоже хорошая сборная, но Аргентина выиграет. Думаю, Месси даже сейчас сильнее Ямаля, да и любого игрока в целом.

Финальный матч мундиаля начнётся 19 июля в 22:00 мск.

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Все комментарии
tn5j32ntzwjd
tn5j32ntzwjd
сегодня в 12:34
Меська давно проплатил и ФИФА и Инфантино ,а вот если аргентина проиграет-меську хандра хватанёт!!!
j8bnyp3q8n6z
j8bnyp3q8n6z
сегодня в 12:28
Послушают Дркушича и выиграют, обязательно.
pjawytmfy6su
pjawytmfy6su
сегодня в 12:24
Хорошо, если так и будет.
Capral
Capral
сегодня в 12:24
Видать по всему, чувак вчера перебухал на радостях от случайной победы в СК.
Лео конечно Феномен и Лучший на этом чемпионате, но три гола, он вряд ли забьет. Да и победа его команды, тоже, под большим вопросом. Испания не Англия...
Но поболею за Аргентину, хоть никогда и не был фанатом этой команды.
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