Кейн высказался о выступлении сборной Англии на ЧМ-2026

Капитан сборной Англии подвёл итоги выступления команды на ЧМ -2026. Англичане завершили турнир на третьем месте,

Мне посчастливилось играть со многими выдающимися футболистами, но этот коллектив занимает особое место. Мы полностью доверяли друг другу.

За эти недели Тухель получил огромный опыт — не только в футбольном плане, но и в том, как справляться с постоянными перелётами, напряжённым графиком и психологическим давлением. Уверен, этот турнир сделает его ещё сильнее как тренера.