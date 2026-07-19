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Кейн высказался о выступлении сборной Англии на ЧМ-2026

сегодня, 14:28

Капитан сборной Англии Харри Кейн подвёл итоги выступления команды на ЧМ-2026. Англичане завершили турнир на третьем месте,

Мне посчастливилось играть со многими выдающимися футболистами, но этот коллектив занимает особое место. Мы полностью доверяли друг другу.

За эти недели Тухель получил огромный опыт — не только в футбольном плане, но и в том, как справляться с постоянными перелётами, напряжённым графиком и психологическим давлением. Уверен, этот турнир сделает его ещё сильнее как тренера.

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Англия  Кейн Харри
Перевод с bbc.com Фото: Globallookpress
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:00
Посмотрим, как сыграет сборная Англии на евро 2028.
Как раз в Великобритании и Ирландии
Mangur
Mangur
сегодня в 14:33
Неплохо отыграли утишительный финал.
7cc33saa8zej
7cc33saa8zej
сегодня в 14:30
Так можно сказать почти про любую команду, участника чемпионата мира.
Гость
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