Сёмин указал ошибку «Спартака» в матче за Суперкубок России

Бывший главный тренер «Локомотива» рассказал, понравился ли ему матч за Суперкубок России. В субботу трофей завоевал «Зенит», который по пенальти одолел «Спартак».

Очень понравился матч. Думаю, болельщики получили большое удовольствие. Спартаковцы этой игрой дали надежду, что этот сезон у них будет на хорошем уровне. Но они сами упустили трофей. Ошибка их заключалась в том, что они начали вступать в конфликты. Доводите матч до конца и побеждайте, зачем конфликтовать? Эти моменты отвлекли их от футбола.