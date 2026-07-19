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Сёмин указал ошибку «Спартака» в матче за Суперкубок России

сегодня, 14:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, понравился ли ему матч за Суперкубок России. В субботу трофей завоевал «Зенит», который по пенальти одолел «Спартак».

Очень понравился матч. Думаю, болельщики получили большое удовольствие. Спартаковцы этой игрой дали надежду, что этот сезон у них будет на хорошем уровне. Но они сами упустили трофей. Ошибка их заключалась в том, что они начали вступать в конфликты. Доводите матч до конца и побеждайте, зачем конфликтовать? Эти моменты отвлекли их от футбола.

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