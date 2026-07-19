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Черданцев: «„Спартак“ – прямой конкурент „Зенита“ в борьбе за чемпионство»

сегодня, 15:48

Комментатор Георгий Черданцев похвалил «Спартак» после матча за Суперкубок России с «Зенитом», отметив, что красно-белым в новом сезоне по силам побороться за чемпионство.

Думаю, что в нынешнем составе у «Спартака» отличные перспективы. Для меня это прямой конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство.

Но до закрытия трансферного окна никто не может гарантировать, что «Спартак» сохранит всех своих лидеров. Возможно, команда еще приобретет пару-тройку сильных футболистов. Этого никто не знает. Поэтому сейчас я бы не стал делать прогнозы.

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Все комментарии
Стельмах
Стельмах
сегодня в 16:35
У Зенита один прямой конкурент в чемпионате - Краснодар, не нужно сюда подмешивать спартак, там все равно скоро тренера поменяют.
Capral
Capral
сегодня в 16:24, ред.
Если Зенит весь чемпионат проведет как вчерашнюю игру, то не только Спартак станет Питеру прямым конкурентом. Семак откровенно тупит и деградирует, а его команда, всё больше напоминает колхоз без председателя. Откровенно испортился Глушенков, он потускнел, его игра не впечатляет, как первое время в Зените, пока Семак его не испортил. Соболев, так и не раскрылся в Зените и определенно набирает лишний вес. Вендел- лучший игрок РПЛ, на закате. Не видно прогресса, ни в одной линии.

Что касается Спартака, то я не стал бы сейчас строить розовые иллюзии. Мне очень понравился игра с Зенитом, которую спартачи обязаны были выигрывать, но Спартак уже много лет очень нестабилен, а это очень важно в борьбе за чемпионство. Мне нравится рисунок Спартака, движение, темп, но частые навесы, традиционно не спартаковские, меня раздражают. Как прекрасен был разрезающий пас в конце игры в стиле Юрки или Феди, который, к сожалению не закончился голом!!!

В обороне очень понравился Ву, надежно сыграл, как и Денисов на фланге. Атака Спартака- летучая, воздушная, как и положено, команде, исторически шедшая на любого соперника с открытым забралом!!! А вот Барко, несколько тормозит атаку КБ. Вобщем, вчера Спартак очень понравился. Но так, и даже лучше, надо стараться играть всегда. Зенит скрипит, пыхтит, но на протяжении всего первенства, с горем пополам набирает очки...

Вобщем, Удачи Спартаку, терпения его многочисленным болельщикам и больших побед!!!!!!!
ydg2mhbre4f5
ydg2mhbre4f5
сегодня в 16:07
Черданцев говорит это перед каждым чемпионатом, и все время оказывается не прав.
Гость
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