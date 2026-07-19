Черданцев: «„Спартак“ – прямой конкурент „Зенита“ в борьбе за чемпионство»

Комментатор похвалил «Спартак» после матча за Суперкубок России с «Зенитом», отметив, что красно-белым в новом сезоне по силам побороться за чемпионство.

Думаю, что в нынешнем составе у «Спартака» отличные перспективы. Для меня это прямой конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство.

Но до закрытия трансферного окна никто не может гарантировать, что «Спартак» сохранит всех своих лидеров. Возможно, команда еще приобретет пару-тройку сильных футболистов. Этого никто не знает. Поэтому сейчас я бы не стал делать прогнозы.