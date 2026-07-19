Черданцев: «„Спартак“ – прямой конкурент „Зенита“ в борьбе за чемпионство»

Комментатор Георгий Черданцев похвалил «Спартак» после матча за Суперкубок России с «Зенитом», отметив, что красно-белым в новом сезоне по силам побороться за чемпионство.
Думаю, что в нынешнем составе у «Спартака» отличные перспективы. Для меня это прямой конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство.
Но до закрытия трансферного окна никто не может гарантировать, что «Спартак» сохранит всех своих лидеров. Возможно, команда еще приобретет пару-тройку сильных футболистов. Этого никто не знает. Поэтому сейчас я бы не стал делать прогнозы.
Что касается Спартака, то я не стал бы сейчас строить розовые иллюзии. Мне очень понравился игра с Зенитом, которую спартачи обязаны были выигрывать, но Спартак уже много лет очень нестабилен, а это очень важно в борьбе за чемпионство. Мне нравится рисунок Спартака, движение, темп, но частые навесы, традиционно не спартаковские, меня раздражают. Как прекрасен был разрезающий пас в конце игры в стиле Юрки или Феди, который, к сожалению не закончился голом!!!
В обороне очень понравился Ву, надежно сыграл, как и Денисов на фланге. Атака Спартака- летучая, воздушная, как и положено, команде, исторически шедшая на любого соперника с открытым забралом!!! А вот Барко, несколько тормозит атаку КБ. Вобщем, вчера Спартак очень понравился. Но так, и даже лучше, надо стараться играть всегда. Зенит скрипит, пыхтит, но на протяжении всего первенства, с горем пополам набирает очки...
Вобщем, Удачи Спартаку, терпения его многочисленным болельщикам и больших побед!!!!!!!