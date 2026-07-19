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Кроос: «Аргентину нельзя недооценивать»

сегодня, 16:13
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина22:00 Не начался

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос высказался о финальном поединке чемпионата мира между Испанией и Аргентиной.

Испания особенно опасна, когда получает преимущество. При этом Аргентину нельзя недооценивать. По уровню состава она, на мой взгляд, не превосходит Германию, однако её главное оружие — невероятный характер. Кроме того, у команды есть Лионель Месси, который снова сумел привести сборную к финалу.

Ранее на мундиале завершился матч за третье место, в котором англичане обыграли французов со счётом 6:4.

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Кроос Тони
Перевод с marca.com Фото: Globallookpress
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849j9hasqdmu
849j9hasqdmu
сегодня в 16:30
Аргентину нужно поддержать в борьбе за чемпионство!!!
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