Кроос: «Аргентину нельзя недооценивать»

Бывший полузащитник сборной Германии высказался о финальном поединке чемпионата мира между Испанией и Аргентиной.

Испания особенно опасна, когда получает преимущество. При этом Аргентину нельзя недооценивать. По уровню состава она, на мой взгляд, не превосходит Германию, однако её главное оружие — невероятный характер. Кроме того, у команды есть Лионель Месси, который снова сумел привести сборную к финалу.