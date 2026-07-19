Вратарь Аргентины играет на ЧМ с болью

Вратарь сборной Аргентины рассказал, что играет с болью в правой руке на протяжении всего чемпионата мира после перелома пальца, полученного в мае.

Голкипер не стал делать рекомендованную операцию.

Она всё ещё болит каждый день. Я знал, что будет очень больно. Все специалисты, к которым я обращался, говорили, что мне нужна операция, иначе не смогу играть.

На протяжении всего группового этапа не мог тренироваться с командой, и это повлияло на меня, потому что это то, что я люблю. После этого, начиная с Египта, я занимался в обычном режиме и чувствую себя намного лучше.

Ещё за два дня до первого матча я играл одной рукой. Казалось, что у меня одна рука. Сейчас, продолжая играть и общаясь с людьми, понимаю, что это всё у меня в голове. Это на меня никак не влияет. Я не хочу играть ведущую роль в национальной команде.