Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниЧемпионат мира 2026

Вратарь Аргентины играет на ЧМ с болью

сегодня, 18:09
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина22:00 Не начался

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, что играет с болью в правой руке на протяжении всего чемпионата мира после перелома пальца, полученного в мае.

Голкипер не стал делать рекомендованную операцию.

Она всё ещё болит каждый день. Я знал, что будет очень больно. Все специалисты, к которым я обращался, говорили, что мне нужна операция, иначе не смогу играть.

На протяжении всего группового этапа не мог тренироваться с командой, и это повлияло на меня, потому что это то, что я люблю. После этого, начиная с Египта, я занимался в обычном режиме и чувствую себя намного лучше.

Ещё за два дня до первого матча я играл одной рукой. Казалось, что у меня одна рука. Сейчас, продолжая играть и общаясь с людьми, понимаю, что это всё у меня в голове. Это на меня никак не влияет. Я не хочу играть ведущую роль в национальной команде.

Подписывайся в ВК
Все новости
Защитник «Арсенала» Салиба может пропустить 5 месяцев из-за травмы
16 июля
Тухель сообщил, что Райс три дня провёл в постели перед матчем с Норвегией
12 июля
Куртуа хотел продолжить игру с Испанией
11 июля
Манзамби пропустит четвертьфинал ЧМ против Аргентины из-за травмы
11 июля
Тилеманс получил травму на разминке перед игрой с Испанией
10 июля
Мбаппе избежал серьёзной травмы
10 июля
Сортировать
Все комментарии
x5c7bpj6whhh
x5c7bpj6whhh
сегодня в 18:42
Стоит пожелать удачной игры вратарю в финале ЧМ.
Знатог
Знатог
сегодня в 18:33
Ну зачем сказал, щас испанцы будут бить в правый угол.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 18:30
плакса
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 18:18
Белиберда либо в голове Мартинеса, либо переводчика текста... Однако в любом случае это не радует.
Futurista
Futurista
сегодня в 18:11
Боль будет если Испания - Аргентина 5:0))....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 