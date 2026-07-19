ФИФА объявит о рекордных доходах от ЧМ

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По информации The Guardian, Международная федерация футбола объявит о доходах от чемпионата мира этим летом в размере 15 млрд долларов.

Сообщается, что вчера президент организации уведомил ассоциации-члены об увеличении показателей. Этот результат станет рекордным и значительно превысит ожидания — изначально ФИФА прогнозировала 11 млрд.