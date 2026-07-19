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ФИФА объявит о рекордных доходах от ЧМ

сегодня, 18:26

По информации The Guardian, Международная федерация футбола объявит о доходах от чемпионата мира этим летом в размере 15 млрд долларов.

Сообщается, что вчера президент организации Джанни Инфантино уведомил ассоциации-члены об увеличении показателей. Этот результат станет рекордным и значительно превысит ожидания — изначально ФИФА прогнозировала 11 млрд.

Источники указывают, что значительная часть увеличения доходов приходится на гостиничные услуги и продажу билетов, особенно на вторичном рынке, где цены высокие. ФИФА взимает 15% с покупателя и ещё столько же с продавца на вторичном рынке.

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Все комментарии
Hoahin
Hoahin
сегодня в 18:49
Собственно увеличение количества команд и делалось для прибыли. Ну и билеты на матчи в США стоят космос, на финал например они начинались от 8.000$...
4zgccxpkfqbe
4zgccxpkfqbe
сегодня в 18:40
Скоро все чемпионаты будут проводить в США, выгодно.
Capral
Capral
сегодня в 18:36
Лысый 17к и американский п....р неплохо подработали на этом ЧМ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 18:35
Блаженный, чего уж там.)))
Тридцать серебрянников его карман не жгут однозначно.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:33, ред.
))))))
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