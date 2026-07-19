ФИФА объявит о рекордных доходах от ЧМ

По информации The Guardian, Международная федерация футбола объявит о доходах от чемпионата мира этим летом в размере 15 млрд долларов.
Сообщается, что вчера президент организации Джанни Инфантино уведомил ассоциации-члены об увеличении показателей. Этот результат станет рекордным и значительно превысит ожидания — изначально ФИФА прогнозировала 11 млрд.
Источники указывают, что значительная часть увеличения доходов приходится на гостиничные услуги и продажу билетов, особенно на вторичном рынке, где цены высокие. ФИФА взимает 15% с покупателя и ещё столько же с продавца на вторичном рынке.
Тридцать серебрянников его карман не жгут однозначно.