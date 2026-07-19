Соболев пошутил о ситуации с болельщиками «Спартака»

Нападающий «Зенита» оценил игру в паре с полузащитником в матче Суперкубка России со «Спартаком», а также высказался о ситуации с болельщиками «красно-белых».

Прекрасно. Тем более после 75‑й минуты «Спартак» начал охранять счёт 1:0 и у нас было больше преимущества. Жаль, Фелипе не забил головой, когда у него был хороший момент. Но, думаю, всё ещё у него в этом плане впереди.

После гола игроки «Спартака» видели, как я отпраздновал гол, и, видимо, хотели показать, что так делать нельзя по отношению к их болельщикам. Но в какой‑то степени всё это сыграло для нас хорошую роль.

Насколько я понял, жеребьёвки — в какие ворота будет серия пенальти — не было, поскольку болельщики «Спартака» кидали в меня с трибун бутылки с водой: видимо, хотели, чтобы я попил. В итоге, как слышал, в целях безопасности выбрали другие ворота без жеребьёвки.