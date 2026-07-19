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Соболев пошутил о ситуации с болельщиками «Спартака»

сегодня, 19:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Зенита» Александр Соболев оценил игру в паре с полузащитником Фелипе Аугусто в матче Суперкубка России со «Спартаком», а также высказался о ситуации с болельщиками «красно-белых».

Прекрасно. Тем более после 75‑й минуты «Спартак» начал охранять счёт 1:0 и у нас было больше преимущества. Жаль, Фелипе не забил головой, когда у него был хороший момент. Но, думаю, всё ещё у него в этом плане впереди.

После гола игроки «Спартака» видели, как я отпраздновал гол, и, видимо, хотели показать, что так делать нельзя по отношению к их болельщикам. Но в какой‑то степени всё это сыграло для нас хорошую роль.

Насколько я понял, жеребьёвки — в какие ворота будет серия пенальти — не было, поскольку болельщики «Спартака» кидали в меня с трибун бутылки с водой: видимо, хотели, чтобы я попил. В итоге, как слышал, в целях безопасности выбрали другие ворота без жеребьёвки.

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fa238dudqt4z
fa238dudqt4z
сегодня в 19:27
Соболев легенда Спартака!!!
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