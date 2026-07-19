«Рубин» представил форму на сезон 2026/27

Казанский «Рубин» объявил о выпуске новой формы к сезону 2026/27. О домашнем комплекте, выполненном в привычном красном цвете клубная пресс-служба сообщила:

Рубиновая форма — дань уважения великому татарскому поэту Габдулле Тукаю, чьё 140-летие со дня рождения отмечается в 2026 году.

Дизайн комплекта вдохновлён литературным наследием автора и наполнен символами, раскрывающими его творчество. Тонкие бордовые вертикальные полосы отсылают к переднему обрезу книжного блока — образу, который делает литературу неотъемлемой частью визуального языка формы. Зелёные линии разделяют комплект на пять частей, символизируя ключевые произведения Габдуллы Тукая: «Туган тел» («Родной язык»), «Шурале», «Су анасы» («Водяная»), «Сказка о козе и баране» и «Ике ат» («Пара лошадей»).

Воротник украшен строкой «И туган тел, и матур тел» — одной из самых узнаваемых цитат поэта, ставшей символом любви к родному языку и национальной культуре. Завершает концепцию специальный шеврон, посвящённый 140-летию со дня рождения Габдуллы Тукая, подчёркивая, что эта форма является не только спортивным комплектом, но и знаком уважения к человеку, чьё творчество стало частью культурного кода Татарстана.