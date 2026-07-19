«Рубин» представил форму на сезон 2026/27

Казанский «Рубин» объявил о выпуске новой формы к сезону 2026/27. О домашнем комплекте, выполненном в привычном красном цвете клубная пресс-служба сообщила:
Рубиновая форма — дань уважения великому татарскому поэту Габдулле Тукаю, чьё 140-летие со дня рождения отмечается в 2026 году.
Дизайн комплекта вдохновлён литературным наследием автора и наполнен символами, раскрывающими его творчество. Тонкие бордовые вертикальные полосы отсылают к переднему обрезу книжного блока — образу, который делает литературу неотъемлемой частью визуального языка формы. Зелёные линии разделяют комплект на пять частей, символизируя ключевые произведения Габдуллы Тукая: «Туган тел» («Родной язык»), «Шурале», «Су анасы» («Водяная»), «Сказка о козе и баране» и «Ике ат» («Пара лошадей»).
Воротник украшен строкой «И туган тел, и матур тел» — одной из самых узнаваемых цитат поэта, ставшей символом любви к родному языку и национальной культуре. Завершает концепцию специальный шеврон, посвящённый 140-летию со дня рождения Габдуллы Тукая, подчёркивая, что эта форма является не только спортивным комплектом, но и знаком уважения к человеку, чьё творчество стало частью культурного кода Татарстана.
Выездной вариант:
Дизайн комплекта вдохновлён природой и загадочной историей главной городской акватории. Абстрактный паттерн на ткани символизирует растительность, движение воды и природный ландшафт озера Кабан, создавая образ места, где на протяжении веков переплетаются история, легенды и реальность. Минималистичная эмблема клуба становится визуальным воплощением главной городской драгоценности — ФК «Рубин», неразрывно связанного с Казанью.
Нижнюю часть формы украшает специальный шеврон «Кабан күле» с силуэтом одного из озёр системы Кабан, подчёркивая связь комплекта с одним из самых узнаваемых символов столицы Татарстана. Завершает концепцию строка из Государственного гимна Республики Татарстан — «Республикам минем Татарстан», размещённая на внутренней стороне воротника как символ любви к родной земле, её истории и культурному наследию.
Также была презентована белая форма:
Белый комплект формы – дань богатой истории клуба. Комплект вдохновлён белокаменными стенами Казанского Кремля, где начинал свой путь «Рубин».