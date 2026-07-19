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«Сочи» уступил костромскому «Спартаку»

сегодня, 20:01
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак КостромаСпартак КостромаЗавершен

«Сочи» потерпел поражение от «Спартака» из Костромы в матче 2-го тура Первой лиги (0:2).

Дубль в игре сделал Амур Калмыков, забив на 2-й и 24-й минуте.

В активе сочинцев одно очко. «Спартак» набрал шесть баллов.

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Все комментарии
Руслан Муслимов
Руслан Муслимов
сегодня в 20:11
И это главная новость? ( выделена черным)
STVA 1
STVA 1 ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 20:10
Кострома и тот сезон начал хорошо и лидером были по игре на выезде
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:06
Что то Сочи плохо начинает.
Гость
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