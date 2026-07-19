«Сочи» уступил костромскому «Спартаку»

сегодня, 20:01

«Сочи» потерпел поражение от «Спартака» из Костромы в матче 2-го тура Первой лиги (0:2).

Дубль в игре сделал Амур Калмыков, забив на 2-й и 24-й минуте.

В активе сочинцев одно очко. «Спартак» набрал шесть баллов.