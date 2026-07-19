Лещук о Шварце: «Он очень восхищается Испанией»

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Вратарь московского «Динамо» сообщил, что главный тренер в качестве примера для игроков команды приводит сборную Испании.

Испанцы 19 июля сыграют в финале чемпионата мира-2026 с аргентинцами.

Он очень восхищается Испанией. Как он нам объяснял, не то что он фанат испанцев, но у них тот футбол, который можно посмотреть и найти у них хорошие моменты для нашей игры.

Голкипер рассказал про атмосферу после возвращения немецкого специалиста в столичный клуб: