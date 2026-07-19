Лещук о Шварце: «Он очень восхищается Испанией»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук сообщил, что главный тренер Сандро Шварц в качестве примера для игроков команды приводит сборную Испании.
Испанцы 19 июля сыграют в финале чемпионата мира-2026 с аргентинцами.
Он очень восхищается Испанией. Как он нам объяснял, не то что он фанат испанцев, но у них тот футбол, который можно посмотреть и найти у них хорошие моменты для нашей игры.
Голкипер рассказал про атмосферу после возвращения немецкого специалиста в столичный клуб:
Всё обычно, всё как у него и было. Одно из основных — это контрпрессинг. При нём хорошая атмосфера, нашему коллективу сейчас очень подходит слово «команда».
Я поржал, от сравнения команды ВТБ со сб.Испании.))) Еще бы узнать, кого там Ямалем назначили ...