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Лещук о Шварце: «Он очень восхищается Испанией»

сегодня, 21:32
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания0 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаИдет

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук сообщил, что главный тренер Сандро Шварц в качестве примера для игроков команды приводит сборную Испании.

Испанцы 19 июля сыграют в финале чемпионата мира-2026 с аргентинцами.

Он очень восхищается Испанией. Как он нам объяснял, не то что он фанат испанцев, но у них тот футбол, который можно посмотреть и найти у них хорошие моменты для нашей игры.

Голкипер рассказал про атмосферу после возвращения немецкого специалиста в столичный клуб:

Всё обычно, всё как у него и было. Одно из основных — это контрпрессинг. При нём хорошая атмосфера, нашему коллективу сейчас очень подходит слово «команда».

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Все комментарии
t843ggvzjtqj
t843ggvzjtqj
сегодня в 22:22
От такого тренера толку немного, уже было.
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 21:45
Получится, то же, что и весной-22, и снова сбежит, только теперь- с ох......й неустойкой............................................
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 21:43
Посмотрим, что у него получится в Динамо.
Capral
Capral
сегодня в 21:40, ред.
Вот это вылизал, так вылизал- аж до гланд достал и туалетной бумаги не надо.))) Ну Игорек, теперь, место в основе тебе обеспечено!)))
Я поржал, от сравнения команды ВТБ со сб.Испании.))) Еще бы узнать, кого там Ямалем назначили ...
Гость
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