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Месси первым вышел в основе на трёх финалах ЧМ

сегодня, 22:20
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания0 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаИдет

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал вторым игроком в истории чемпионатов мира, принявшим участие в трёх финальных матчах.

Аргентинец с первых минут вышел на поле в заключительном поединке турнира 2026 года против команды Испании. До этого он сыграл в подобных встречах на ЧМ-2014 с Германией и ЧМ-2022 с Францией.

Ранее подобное достижение было только у бразильца Кафу. Защитник выступил на мировых первенствах 1994, 1998 и 2002 года. Он дважды выигрывал ЧМ (в 1994 и 2002).

При этом Месси стал первым, кто три раза выходил в стартовом составе в финальном матче чемпионата мира. В 1994 году Кафу вышел на замену в первом тайме вместо партнёра по команде Жоржиньо, получившего травму.

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