Ямаль — в топ-3 самых молодых игроков в основе в финале ЧМ

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Нападающий сборной Испании вошёл в тройку самых молодых футболистов, вышедших в стартовом составе на финальный матч чемпионата мира.

13 июля ему исполнилось 19 лет. В более молодом возрасте в финальном поединке мирового первенства играли только бразилец Пеле (17 лет 249 дней в 1958 году) и итальянец Джузеппе Бергоми (18 лет 201 день в 1982-м).

Ранее первую тройку по данному показателю замыкал француз Килиан Мбаппе (19 лет 207 дней в 2018-м). Однако его также обошёл защитник сборной Испании Пау Кубарси (19 лет 178 дней), вышедший в основе на встречу с аргентинцами. Пеле, Бергоми и Мбаппе в итоге стали победителями турнира.