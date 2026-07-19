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Месси — самый возрастной полевой футболист финала ЧМ

сегодня, 22:41
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания0 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаИдет

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал самым возрастным полевым игроком, принявшим участие в финальном матче чемпионата мира.

39-летний форвард с первых минут вышел на поле в заключительной игре ЧМ-2026 с Испанией. Ранее рекорд был у шведа Гуннара Грена (37 лет и 241 день на домашнем для Швеции турнире 1958 года).

Самым возрастным футболистом в истории финальных поединков ЧМ является итальянский вратарь Дино Дзофф. В 1982-м он вышел на встречу с командой ФРГ (3:1) в возрасте 40 лет и 133 дней.

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