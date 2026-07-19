Месси — самый возрастной полевой футболист финала ЧМ

сегодня, 22:41

Нападающий сборной Аргентины стал самым возрастным полевым игроком, принявшим участие в финальном матче чемпионата мира.

39-летний форвард с первых минут вышел на поле в заключительной игре ЧМ -2026 с Испанией. Ранее рекорд был у шведа Гуннара Грена (37 лет и 241 день на домашнем для Швеции турнире 1958 года).