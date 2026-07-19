Трамп не болеет ни за кого в финале чемпионата мира

Президент США Дональд Трамп посетил финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины.
В интервью телеканалу Fox Sports он сообщил, что не отдаёт предпочтение какой-либо команде, при этом отметив высокий уровень аргентинского нападающего Лионеля Месси.
Я не буду выбирать какую-либо сторону. Я лишь скажу, что очень трудно ставить против Месси.
Отвечая на вопрос, может ли он предсказать исход игры, глава Белого дома сказал:
Я совсем не хочу вмешиваться в это, хотя в политическом отношении это мало что значит.
Также он добавил, что считает своим другом президента Аргентины Хавьера Милея.
Планируется, что Трамп вручит кубок победителю турнира вместе с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.