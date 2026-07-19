Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2026

Трамп не болеет ни за кого в финале чемпионата мира

сегодня, 22:56
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания0 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаИдет

Президент США Дональд Трамп посетил финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины.

В интервью телеканалу Fox Sports он сообщил, что не отдаёт предпочтение какой-либо команде, при этом отметив высокий уровень аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Я не буду выбирать какую-либо сторону. Я лишь скажу, что очень трудно ставить против Месси.

Отвечая на вопрос, может ли он предсказать исход игры, глава Белого дома сказал:

Я совсем не хочу вмешиваться в это, хотя в политическом отношении это мало что значит.

Также он добавил, что считает своим другом президента Аргентины Хавьера Милея.

Планируется, что Трамп вручит кубок победителю турнира вместе с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Подписывайся в ВК
Все новости
Беллингем обратился к болельщикам сборной Англии
Сегодня, 15:59
Роналдо: «Испания демонстрирует футбол высочайшего уровня»
Сегодня, 15:18
Кейн высказался о выступлении сборной Англии на ЧМ-2026
Сегодня, 14:28
Хаби Алонсо: «Месси превзошел ожидания многих»
Сегодня, 11:54
Жиньяк сравнил Месси с вином
Сегодня, 10:57
Тухель сказал, почему Сака не сыграл с Аргентиной в полуфинале
Сегодня, 10:38
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 