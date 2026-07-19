27 минут продлился перерыв в финале ЧМ-2026

сегодня, 23:43

Длительность перерыва в финальном матче чемпионата мира-2026 составила 27 минут вместо привычных 15.

Впервые в истории мирового первенства между первым и вторым таймом в заключительной игре состоялось музыкальное шоу с участием звёзд. Перед зрителями выступили Мадонна, BTS, K-Pop и Шакира, исполнившая песню Dai Dai, посвящённую нынешнему турниру. Также появился Джастин Бибер после того, как его объявил актёр Джейсон Судейкис в образе главного героя спортивной комедийной драмы Теда Лассо.

В первом тайме сборные Испании и Аргентины голами не отметились. Сам матч также начался с задержкой.