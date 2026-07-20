Аргентина — первая сборная без ударов по воротам за 90 минут в финале ЧМ

сегодня, 00:29

Сборная Аргентины не нанесла ни одного удара по воротам за всё основное время финального матча ЧМ -2026 с командой Испании.

Аргентинцы стали первой сборной в истории финалов чемпионатов мира с таким показателем. До этого наименьший результат также установила Аргентина — в заключительной игре турнира 1990 года с ФРГ она нанесла один удар, уступив в итоге сопернику со счётом 0:1.

В основное время испанцы нанесли 15 ударов по воротам. Перед дополнительным временем действующие чемпионы мира остались в меньшинстве после удаления полузащитника Энцо Фернандеса, получившего вторую жёлтую карточку за нарушение правил на защитнике Пау Кубарси.