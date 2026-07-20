Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира

Сборная Испании одержала победу над командой Аргентины в финальном матче чемпионата мира 2026 года (1:0 по итогам дополнительного времени).
Основное время завершилось вничью 0:0. Перед этим на 90+3-й получил вторую жёлтую карточку и был удалён полузащитник аргентинцев Энцо Фернандес за фол на защитнике Пау Кубарси. В дополнительное на 106-й единственным голом отметился нападающий Ферран Торрес.
Испания стала победителем чемпионата мира во второй раз в истории и впервые с 2010-го.
Аргентина сегодня ничего не показала, кроме хорошего автобуса.
В принципе 0 ударов в створ и 0 ударов в принципе по воротам тому подтверждение.
Только после пропущенного гола немного проснулись и хоть что-то организовали. Пару острых моментов.
Ну и Энцо просто дичайшим образом подвел команду.
А испанцы красавцы, после Кабо Верде многие над ними смеялись язвили, но я был уверен, что они прибавят по ходу турнира.
Еще раз с победой сборную Испании , они просто лучшие, не важно, кто был бы в финале , они бы всех победили и победный матч с Францией не был случайностью, результат бы повторился.
Чемпионы Европы , лиги наций и Мира!!!!! Торреес, наша акула , попал!!!
Заслуженнейшая победа сегодня, и на ВСЁМ турнире!
Прошли на пути к финалу куда более серьезных соперников.
А сегодня на поле была только одна команда, просто раскатали и не дали дышать Аргентине, что по игре, что по статистике.
Аргентина всего ОДИН удар по воротам, и НОЛЬ ударов в створ за 120 минут.
Месси срочно ЗМ…только такой же невидимый, как и он сам в финале.
Но уже с 54мин., стало заметно, как аргентинцы подсели. Оборона команды стала не такой подвижной, а главной уплотненной, как в 1-м тайме, и у испанцев стало получаться просачиваться низом в штрафную Аргентины. В середине 2-го тайма, атаки испанцев стали особенно опасными и острыми. Не хватало завершающего точного удара. Если говорить о Месси, то он не выделялся, но в нужный момент мог сразу же организовать контр атаку...
И вот, в доп.время, аргентинский вратарь, который столько сделал для своей команды... ошибся в простом эпизоде- зевнув банальный навес. Следует сказать, что в конце основного времени был удален игрок Аргентины, что окончательно усложнило ситуацию для аргентинцев, которые к этому времени играли из последних сил. Надо отметить, что Аргентина, даже играя в меньшинстве нашла в себе силы пойти вперед и организовать последний штурм, в котором, максимально к спасению был Симеоне, но мяч пролетел над перекладиной...
Испания- чемпион мира, и это справедливо. Команда провела весь турнир, возможно не так ярко, как ЧЕ-24, но и этого хватило для её триумфа!!!