Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира

сегодня, 01:02

Сборная Испании одержала победу над командой Аргентины в финальном матче чемпионата мира 2026 года (1:0 по итогам дополнительного времени).

Основное время завершилось вничью 0:0. Перед этим на 90+3-й получил вторую жёлтую карточку и был удалён полузащитник аргентинцев Энцо Фернандес за фол на защитнике Пау Кубарси. В дополнительное на 106-й единственным голом отметился нападающий Ферран Торрес.

Испания стала победителем чемпионата мира во второй раз в истории и впервые с 2010-го.