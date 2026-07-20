Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЧемпионат мира 2026

Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира

сегодня, 01:02
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился в доп. время

Сборная Испании одержала победу над командой Аргентины в финальном матче чемпионата мира 2026 года (1:0 по итогам дополнительного времени).

Основное время завершилось вничью 0:0. Перед этим на 90+3-й получил вторую жёлтую карточку и был удалён полузащитник аргентинцев Энцо Фернандес за фол на защитнике Пау Кубарси. В дополнительное на 106-й единственным голом отметился нападающий Ферран Торрес.

Испания стала победителем чемпионата мира во второй раз в истории и впервые с 2010-го.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Краснодар» и «Балтика» сыграли вничью в товарищеском матче
Вчера, 21:05
«Торпедо» выиграло у «Волги»
Вчера, 20:23
«Сочи» уступил костромскому «Спартаку»
Вчера, 20:01
«Нижний Новгород» обыграл на выезде КАМАЗ
Вчера, 17:57
«Урал» забил «Енисею» три безответных гола в матче Лиги PARI
Вчера, 16:53
Англия обыграла Францию со счетом 6:4 и завоевала бронзу ЧМ-2026
Вчера, 02:01
Сортировать
Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:23
Все чётко написано.
Удаление конечно сильно усложнило положение Аргентины, ведь Энцо ключевой игрок этой команды. Очень глупо удалился, тем более первую карточку получил за разговоры.
В овертайме Аргентине помогло бы только чудо)
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 01:22
Кто бы , что не говорил,не язвил , но после ухода Лео из сборной - Аргентине мало, что светит в ближайшем будущем.
В свои 39 он был настоящим лидером и тащером команды.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:21, ред.
Арги мне напомнили Хорватов образца 2018 года. То тут повезло, то там пролезли. Но чем выше забираешься, тем больнее падать. А постоянно везти не может, особенно в самый важный момент.
Крутой камерунец
Крутой камерунец
сегодня в 01:21, ред.
Это чё 14 лет уже прошло? Быстро однако время летит. Как будто вчера обсуждали финал 2010 и чемпионство Испании. Причем тут же.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 01:19
С заслуженной победой Красную Фурию!!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:18
Как же много общего у этой команды с той, что играла на чм 2010)
И там были победы с минимальным счётом и финал выдался таким, и начинала фурия с поражения.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:18, ред.
Вот и закончился ЧМ.......
Испанцев с Победой !!!!!!!!!!!

Жаль со вторым финалистом не фортануло....порожняк какой то весь матч без мяча бегали...как обычно...только толкались и удалялись...один вратарь играл...ввиду никчемности полевых игроков.....

Конечно все держали в голове что Испания претендент....но что на столько превосходить южноамериканских гопников....не думал никто....
Паредес даже после матча подраться успел...))

Благо хоть в этом матче без случайных камбэков....ибо по игре испанцы должны были 6:1 выигрывать.....учитывая стопроцентные моменты.....
Энцо - туда и дорога.......кто на что учился.....

Браво Испания !!!!!!!
Браво Луис де ла Фуэнте !!!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ cmmagy37ews2 (раскрыть)
сегодня в 01:17
С той разницей что Кабо-Верде и подобные сборные не особо могут иначе при сильной разнице в уровнях, а сборная Аргентины просто откровенно плохо и тухло сыграла, не было ещё в 21-ом веке случая чтобы в финале Чемпионата Мира одна из команд играла бы так тускло и к тому же столь грубо.

Понимаю что Вы шутите, но отстранять не надо, будет интересно посмотреть будет ли им опять столь везти в плей-офф следующего мундиаля, если они туда попадут и выйдут из группы, конечно - первое очень вероятно, второе не факт, но скорее всего, а вот что дальше - это большой вопрос, не столь редко когда топовые сборные проваливаются после попадания в финал (Франция в 2010-ом и Германия в 2018-ом).
Capral
Capral
сегодня в 01:17
С первых минут Аргентина выбрала единственно правильную тактику- сушить игру и максимально отодвинуть соперника от своей штрафной, не дать испанцам сыграть в позиционный футбол. И надо сказать, эта стратегия действовала практически идеально на протяжении всей игры. Симеоне не увлекался атакой, больше стерег свой фланг, а центр поля, аргенты тщательно уплотнили. Только в начале игры, у Ямаля было несколько моментов, но потом Аргентина игру успокоила и перевела в спокойноe и удобное для себя русло...

Но уже с 54мин., стало заметно, как аргентинцы подсели. Оборона команды стала не такой подвижной, а главной уплотненной, как в 1-м тайме, и у испанцев стало получаться просачиваться низом в штрафную Аргентины. В середине 2-го тайма, атаки испанцев стали особенно опасными и острыми. Не хватало завершающего точного удара. Если говорить о Месси, то он не выделялся, но в нужный момент мог сразу же организовать контр атаку...

И вот, в доп.время, аргентинский вратарь, который столько сделал для своей команды... ошибся в простом эпизоде- зевнув банальный навес. Следует сказать, что в конце основного времени был удален игрок Аргентины, что окончательно усложнило ситуацию для аргентинцев, которые к этому времени играли из последних сил. Надо отметить, что Аргентина, даже играя в меньшинстве нашла в себе силы пойти вперед и организовать последний штурм, в котором, максимально к спасению был Симеоне, но мяч пролетел над перекладиной...

Испания- чемпион мира, и это справедливо. Команда провела весь турнир, возможно не так ярко, как ЧЕ-24, но и этого хватило для её триумфа!!!
ABir
ABir
сегодня в 01:17
С заслуженным вторым чемпионством Ла Фурию Роте! На этом Мундиале лучше испанцев никого не было.
w9tfxk76jgv5
w9tfxk76jgv5
сегодня в 01:17
Судья был против Аргентины, красную реально дал на ровном месте. Его не просто так назначили на эту игру.
UncleZack
UncleZack
сегодня в 01:16
Не пробить ни одного удара в створ,король оказался голый)))
С победой Испания!!!
Nenash
Nenash
сегодня в 01:16
Поздравляем Фурию Роха!!.. Заслуженно.. Аргам не хватило функционалки на этот матч.. Но бились как могли.. Месси получит ЗМ ЧМ.. Здесь без вариантов.. Он был лучшим на ЧМ.. Самый длинный чемп в истории закончился.. ☝️
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:15
в любой непонятной ситуации ЗМ отдают Месси
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 01:15
Команда в полосатом после выхода в финал уже готовилась к серии пенальти и не мытьём, так катаньем мечтала до этой серии доползти, ну и думали, что их идол что-то придумает. Только забыли, что играть с Испанией! На мой скромный взгляд, Аргентине надо культивировать футбол, а не гопницкую игру в мяч.
MikeSevas
MikeSevas
сегодня в 01:15, ред.
Слову богу , мы сегодня увидели футбол, а не порнографию в самый худшей форме, как вчера! Испания абсолютно во всём заслужила , этого звания. Всех болельщиков с сборной Испания с победой. Я лично болел за Аргентину.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ cmmagy37ews2 (раскрыть)
сегодня в 01:15
Ну там намечается смена поколений, поверьте, яркого выступления от них ждать не стоит)
7ytx6x9256jn
7ytx6x9256jn
сегодня в 01:15
это самый позорный финал ЧМ в истории, такой убогой команды, как Аргентина этого образца, в финал ЧМ еще никогда не выходило. даже Германия в 2002-м сильнее напрягла бразильцев
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:14
заслуженная победа игроков Барселоны
azkan
azkan
сегодня в 01:13, ред.
Со справедливой и красивой победой сб Испании! И чемпионством!
Молодцы! Не дали уже бывшим чемпионам мира даже пробить по воротам за целый матч. Только в экстра таймах могли пробить два и ни одного в створ.
Более того снова они себя показали. В конце Паредесу прямую карточку дали и справедливо дали! Браво Испания! Отключили Месси полностью. Но в экстра таймах немного заставили понервничать, отступив к своим воротам.
Полностью командная победа. Никого не могу отдельно отметить. Может только Феррана Торреса за отличный забитый гол, которую заслужила вся команда!
cmmagy37ews2
cmmagy37ews2
сегодня в 01:13
Аргентину нужно отстранить от ЧМ-2030 за антифутбол в главном матче 4-летия. Выйти в финал и сыграть в стиле Кабо-Верде - это позор
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:12
продавать за любые деньги, самый бесполезный игрок. и ни в коем случае не покупать Альвареза, это вообще несуразное дно, какие там 150 млн за него просит и кто
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:12, ред.
Заслуженная победа Испании на этом чемпионате мира, у них была сильнейшая сетка плей-офф Португалия, Бельгия, Франция, Аргентина
Насчет Аргентины , ну никак не могли они выиграть этот финал, просто без единого шанса, 0 ударов в створ!
Bombon
Bombon
сегодня в 01:12
А с золотым мячом в этом сезоне вообще ничего не понятно. Пока 2 претендента - Кейн и Дембеле. Хотя, кто знает
матос
матос
сегодня в 01:12
Испания заслужила победу, молодцы! Весь ЧМ отлично играли! Надеюсь подарков в виде ЗМ для некоторых более не будет, не заслужил!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:12
Тоже самое)
Торрес очень много хейта получил в свой адрес в этом, да и на этом чм тоже.. но в самый ответственный момент, он не подвёл)
Как и тогда, в финале забивает игрок Барселоны)) это не меняется.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 01:11, ред.
В 1990 Марадона проиграл финал, после победного в 1986. Теперь Месси проиграл финал, после прошлого победного. Ну это в качестве лирического отступления. А по матчу. ежели кратко, складывалось впечатление, что Испания вышла играть, а Аргентина умирать. Умирать до серии пенальти, при этом надо отдать должное, умирали качественно, даже играя в меньшинстве. И всяко могло бы быть. "Игра забудется, результат останется." Но сегодня победил футбол. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Hamman
Hamman
сегодня в 01:11
С победой сборную Испании! Заслуженная победа.
В очередной раз аргентинцы подтверждают статус одной из самых грязно играющих сборных
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 01:10, ред.
Зачем Аргентину продвигали, чтобы увидеть трусливый футбол от нее?! Ни одного удара в створ за первый и больше тайма
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 01:10
Ферран должен взять золотой мяч))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 