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Месси не сдержал слёз после церемонии награждения на ЧМ

сегодня, 08:42
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился в доп. время

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сдержал слёз после поражения от сборной Испании в финале чемпионата мира 2026 года.

Аргентинец заплакал после церемонии награждения. Испания выиграла со счётом 1:0 в дополнительное время.

Месси не сдержал слёз после церемонии награждения на ЧМ

Месси не сдержал слёз после церемонии награждения на ЧМ

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Перевод с foxsports.com.my Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 09:11
Вообще то он один из немногих в сборной, кто старался во всю свою силу...
zq3xz5jhg63f
zq3xz5jhg63f
сегодня в 09:04
нытики и провокаторы, спасибо Испании за футбол!
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 09:03
поплакал, теперь можно начинать готовиться к следующему ЧМ
League1
League1
сегодня в 08:51
Всё время ревёт. Рёва-корова.
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