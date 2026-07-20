Месси не сдержал слёз после церемонии награждения на ЧМ

сегодня, 08:42

Нападающий сборной Аргентины не сдержал слёз после поражения от сборной Испании в финале чемпионата мира 2026 года.

Аргентинец заплакал после церемонии награждения. Испания выиграла со счётом 1:0 в дополнительное время.