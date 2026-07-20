Кубарси получил награду лучшему молодому игроку ЧМ-2026

Защитник сборной Испании Пау Кубарси признан лучшим молодым футболистом чемпионата мира 2026 года.
19-летний Кубарси провёл все восемь матчей турнира в стартовом составе. Сборная Испании стала чемпионом мира, пропустив за весь турнир лишь один мяч.
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