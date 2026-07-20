Кахигао назвал неуважением проведение серии пенальти у трибуны «Зенита»

Спортивный директор «Спартака» раскритиковал решение судьи провести серию пенальти за Суперкубок России у трибуны болельщиков «Зенита».

Начну с решения проводить серию у трибуны с зенитовскими болельщиками. С таким я сталкиваюсь первый раз в жизни. И это решение абсолютно противоречит правилам игры. На 93-й минуте, когда Соболев забил пенальти, он пошёл на сознательную провокацию спартаковской трибуны. Показывал жесты нашим болельщикам, что-то демонстративно кричал в их адрес. Но парадокс в том, что не он был наказан за ошибку, а мы.

Судья в разговоре с нашим капитаном лишил нас шанса честно провести жеребьёвку, на какой половине поля будет проводиться серия пенальти. Это решение от и до несправедливое. Это тотальное неуважение к футбольному клубу «Спартак» Москва. Не надо никаких привилегий. Мы просим уважать футбольный клуб «Спартак».