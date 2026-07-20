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Кахигао назвал неуважением проведение серии пенальти у трибуны «Зенита»

сегодня, 10:39
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао раскритиковал решение судьи Евгения Буланова провести серию пенальти за Суперкубок России у трибуны болельщиков «Зенита».

Начну с решения проводить серию у трибуны с зенитовскими болельщиками. С таким я сталкиваюсь первый раз в жизни. И это решение абсолютно противоречит правилам игры. На 93-й минуте, когда Соболев забил пенальти, он пошёл на сознательную провокацию спартаковской трибуны. Показывал жесты нашим болельщикам, что-то демонстративно кричал в их адрес. Но парадокс в том, что не он был наказан за ошибку, а мы.

Судья в разговоре с нашим капитаном лишил нас шанса честно провести жеребьёвку, на какой половине поля будет проводиться серия пенальти. Это решение от и до несправедливое. Это тотальное неуважение к футбольному клубу «Спартак» Москва. Не надо никаких привилегий. Мы просим уважать футбольный клуб «Спартак».

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Источник: championat.com Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:02
Матерные речёвки распевать и бутыдки с трибун метать -признак уважения к футболу и соперникам. Не было бы этого всего, судья при всём желании ничего не смог бы сделать. Один спровоцировал, другие повелись.
Но опасность была от бутылок, а не от жеста Соболя...
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