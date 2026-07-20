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Испания стала первой в рейтинге ФИФА, Россия сохранила 35-е место

сегодня, 11:06

Сборная Испании поднялась на первое место в обновлённом рейтинге ФИФА после победы на чемпионате мира 2026 года, набрав 1995,88 балла. Аргентина опустилась на вторую строчку с 1970,37 балла, а третье место заняла Франция — 1948,97 балла.

В топ-10 также вошли Англия, Бразилия, Марокко, Португалия, Бельгия, Нидерланды и Мексика. Германия покинула первую десятку, а сборная России сохранила 35-е место, набрав 1529,6 балла.

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Все комментарии
8dah3x7fpcnf
8dah3x7fpcnf
сегодня в 11:57
Для нашей сборной ничего нового.
y-ago
y-ago
сегодня в 11:28
Конечно, можно и нужно критиковать Аргентину за такой футбол в финале. Речь не о том, что команда обязана всегда играть только в атаке, но финал чемпионата мира — это момент, когда нужно показывать амбиции и по крайней мере желание победить. Когда команда за 90 минут не наносит ни одного удара по воротам, это что?. Уважение к Месси и заслугам Аргентины остаётся, но конкретно этот финал - что это было?
Capral
Capral
сегодня в 11:13, ред.
Мировая пресса уничтожает Аргентину за трусливый футбол, возвеличивая Испанию за королевский футбол и сохранение стиля. И с этим трудно не согласиться.
13-летний подросток погиб в Испании, во время празднования победы испанцев.(((
Гость
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