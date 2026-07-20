Испания стала первой в рейтинге ФИФА, Россия сохранила 35-е место

сегодня, 11:06

Сборная Испании поднялась на первое место в обновлённом рейтинге ФИФА после победы на чемпионате мира 2026 года, набрав 1995,88 балла. Аргентина опустилась на вторую строчку с 1970,37 балла, а третье место заняла Франция — 1948,97 балла.

В топ-10 также вошли Англия, Бразилия, Марокко, Португалия, Бельгия, Нидерланды и Мексика. Германия покинула первую десятку, а сборная России сохранила 35-е место, набрав 1529,6 балла.