Кахигао выступил против назначений Карасёва на игры «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» раскритиковал работу на VAR в матче за Суперкубок России против «Зенита». По словам функционера, арбитр систематически допускает ошибки в играх московского клуба.

У нас и раньше были сложности с джентльменом, который в субботу сидел на VAR . С его стороны нет уважения к нам, и дело не в результате матча. В одном из матчей не удалили Соболева за удар локтем, сейчас — за ужасный подкат, который мог поставить под угрозу карьеру нашего игрока.

Я прошу избавить нас от этого джентльмена, который систематически допускает ошибки в матчах со «Спартаком». Если это продолжится, возможно, вопрос должен рассматриваться на ещё более высоком уровне.