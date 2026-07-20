Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Суперкубок 2026

Кахигао выступил против назначений Карасёва на игры «Спартака»

сегодня, 11:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао раскритиковал работу Сергея Карасёва на VAR в матче за Суперкубок России против «Зенита». По словам функционера, арбитр систематически допускает ошибки в играх московского клуба.

У нас и раньше были сложности с джентльменом, который в субботу сидел на VAR. С его стороны нет уважения к нам, и дело не в результате матча. В одном из матчей не удалили Соболева за удар локтем, сейчас — за ужасный подкат, который мог поставить под угрозу карьеру нашего игрока.

Я прошу избавить нас от этого джентльмена, который систематически допускает ошибки в матчах со «Спартаком». Если это продолжится, возможно, вопрос должен рассматриваться на ещё более высоком уровне.

Подписывайся в ВК
Все новости
Арбитр Федотов оценил работу Буланова в матче за Суперкубок России
18 июля
Карасёв поделился впечатлениями от судейства на ЧМ-2026
18 июля
VAR введут на всех матчах Первой лиги к сезону 2029/30
17 июля
ОфициальноСтало известно, кто рассудит матч за 3-е место ЧМ-2026
17 июля
ОфициальноСлавко Винчич — главный арбитр финала ЧМ-2026
17 июля
Мажич призвал не сравнивать судейство в РПЛ и на ЧМ-2026
15 июля
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Али Самаркандский (раскрыть)
сегодня в 12:33
Посмотрите суперкубка, прежде чем отправлять к врачу неизвестных вам людей
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:33
Наконец-то, НАКОНЕЦ-ТО просыпается руководство.
А ведь этот ручнрй карась ещё со времен Вагнера Лава нас душит и душит
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 12:27
Последнее дело, критиковать арбитра после поражения.
Сводите игроков к хирургу. Может он поможет Спартаку побеждать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 