Трамп назвал ЧМ-2026 одним из величайших событий

Президент США высоко оценил проведение чемпионата мира 2026 года после финала, в котором Испания обыграла Аргентину со счётом 1:0 в дополнительное время.

ФИФА проделала невероятную работу. Думаю, в истории футбола — или соккера, как кому больше нравится, — ещё не было ничего подобного. Турнир получился потрясающим и, как мне сказали, превзошёл предыдущие соревнования ФИФА в четыре-пять раз.

Мы гордимся своей страной и тем, как провели чемпионат. Поздравляю Джанни Инфантино и всю его команду — они отлично справились.

Это было одно из величайших спортивных событий. К нам приехали болельщики со всего мира, и мы смогли показать им Соединённые Штаты с другой стороны. Получился замечательный турнир.