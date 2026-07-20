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Трамп назвал ЧМ-2026 одним из величайших событий

сегодня, 12:11
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Президент США Дональд Трамп высоко оценил проведение чемпионата мира 2026 года после финала, в котором Испания обыграла Аргентину со счётом 1:0 в дополнительное время.

ФИФА проделала невероятную работу. Думаю, в истории футбола — или соккера, как кому больше нравится, — ещё не было ничего подобного. Турнир получился потрясающим и, как мне сказали, превзошёл предыдущие соревнования ФИФА в четыре-пять раз.

Мы гордимся своей страной и тем, как провели чемпионат. Поздравляю Джанни Инфантино и всю его команду — они отлично справились.

Это было одно из величайших спортивных событий. К нам приехали болельщики со всего мира, и мы смогли показать им Соединённые Штаты с другой стороны. Получился замечательный турнир.

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Перевод с x.com Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
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