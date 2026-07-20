Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРекордыЧемпионат мира 2026

Испания первой дважды выиграла ЧМ в XXI веке

сегодня, 13:08
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился в доп. время

Сборная Испании стала первой национальной командой, выигравшей два чемпионата мира в XXI веке.

Испанцы повторили успех 2010 года, обыграв Аргентину в финале ЧМ-2026 со счётом 1:0.

Остальные чемпионы мира нынешнего столетия завоёвывали трофей по одному разу.

Подписывайся в ВК
Все новости
Аргентина — первая сборная без ударов по воротам за 90 минут в финале ЧМ
Сегодня, 00:29
Испания и Аргентина установили антирекорд первых таймов финалов ЧМ
Вчера, 23:57
Месси — самый возрастной полевой футболист финала ЧМ
Вчера, 22:41
Месси первым вышел в основе на трёх финалах ЧМ
Вчера, 22:20
Ямаль и Месси установили возрастной рекорд в истории финалов ЧМ
Вчера, 21:18
Олисе превзошёл Пеле по количеству ассистов на одном мундиале
Вчера, 08:55
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:41, ред.
Вот одно скажу и мне поверят :
- и в 2010 и в 2026 самые скучные игры были в исполнении испанцев. Свою неуверенность они компенсируют блестящей игрой в пас на всех участках поля. Но и тогда и сейчас я это считаю антифутболом.
Испанцы не дают играть в футбол от слова совсем и сами играют еле еле, без искры и изюминки.
И в таком порядке страдают личности, посмортите на Ямаля в сборной, он просто никакой, он растворился в этой посредственности.
И все кто хвалит сегодняшнюю Испанию пусть не забывают говорить Энцо Фернандесу спасибо за глупое удаление, Только после которого эти испашки вспомнили, что они мужчины.
Сегодня прокатил антифутбол как и в 2010, когда они уныло ползли еле еле к трофею. Но так будет не всегда и Робин Ван Перси не даст соврать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 