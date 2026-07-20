Испания первой дважды выиграла ЧМ в XXI веке

сегодня, 13:08

Сборная Испании стала первой национальной командой, выигравшей два чемпионата мира в XXI веке.

Испанцы повторили успех 2010 года, обыграв Аргентину в финале ЧМ -2026 со счётом 1:0.

Остальные чемпионы мира нынешнего столетия завоёвывали трофей по одному разу.