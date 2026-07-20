Испания первой дважды выиграла ЧМ в XXI веке

Сборная Испании стала первой национальной командой, выигравшей два чемпионата мира в XXI веке.
Испанцы повторили успех 2010 года, обыграв Аргентину в финале ЧМ-2026 со счётом 1:0.
Остальные чемпионы мира нынешнего столетия завоёвывали трофей по одному разу.
- и в 2010 и в 2026 самые скучные игры были в исполнении испанцев. Свою неуверенность они компенсируют блестящей игрой в пас на всех участках поля. Но и тогда и сейчас я это считаю антифутболом.
Испанцы не дают играть в футбол от слова совсем и сами играют еле еле, без искры и изюминки.
И в таком порядке страдают личности, посмортите на Ямаля в сборной, он просто никакой, он растворился в этой посредственности.
И все кто хвалит сегодняшнюю Испанию пусть не забывают говорить Энцо Фернандесу спасибо за глупое удаление, Только после которого эти испашки вспомнили, что они мужчины.
Сегодня прокатил антифутбол как и в 2010, когда они уныло ползли еле еле к трофею. Но так будет не всегда и Робин Ван Перси не даст соврать.