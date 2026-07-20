Аршавин раскритиковал игру Месси в финале ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин раскритиковал Лионеля Месси после поражения Аргентины от Испании в финале чемпионата мира 2026 года.
Игра у Месси не удалась, до него мяч не доводился. Понятно, что он не мог спускаться за мячом, копил силы на концовку. Но в конце концов он подвел команду, потому что аргентинцам пришлось обороняться вдевятером [после удаления Фернандеса].
Вдевятером трудно оборонятся против любой команды, а тем более сборной Испании. Мне кажется это было ключевым фактором, поэтому Испания и дожала. Казалось, что сборная Аргентины рассчитывает на серию пенальти.
Месси просто закрыли. Ему фактически даже не дали толком принимать мяч. Почему ? Да потому что испанцы по персоналиям на каждой позиции сильней аргов. И при таком раскладе один в поле не воин.
Вот и вся причина.
Для более мастеровитых парней он просто игрок который просто бегает к судье жаловаться....на тех кто́ на него посмотрел косо...или кто рот прикрыл при разговоре....как вчера...жестокий нарушитель Кукурелья..)))