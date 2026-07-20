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Аршавин раскритиковал игру Месси в финале ЧМ-2026

сегодня, 13:14
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился в доп. время

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин раскритиковал Лионеля Месси после поражения Аргентины от Испании в финале чемпионата мира 2026 года.

Игра у Месси не удалась, до него мяч не доводился. Понятно, что он не мог спускаться за мячом, копил силы на концовку. Но в конце концов он подвел команду, потому что аргентинцам пришлось обороняться вдевятером [после удаления Фернандеса].

Вдевятером трудно оборонятся против любой команды, а тем более сборной Испании. Мне кажется это было ключевым фактором, поэтому Испания и дожала. Казалось, что сборная Аргентины рассчитывает на серию пенальти.

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Все комментарии
53ejrwv6nn5h
53ejrwv6nn5h
сегодня в 14:06
Они только и мечтали о серии пенальти, другое бы их не спасло
qys68kqv4je7
qys68kqv4je7
сегодня в 13:52
Один в поле не воин, при чем здесь Месси, если команда стояла?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 13:47
Критиковать проще всего...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:44, ред.
Месси - угроза для команд которым он хет-трик кладёт...
Для более мастеровитых парней он просто игрок который просто бегает к судье жаловаться....на тех кто́ на него посмотрел косо...или кто рот прикрыл при разговоре....как вчера...жестокий нарушитель Кукурелья..)))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:44, ред.
Только лишь почувствовав превосходство в количестве игроков испашки побежали, а так они уважали аргов весь матч и всё шло к серии.
Ключевые события это Энцо и Паредас, они занимались чем угодно но только не игрой за титул
И я что-то не вижу персофанов арга, которые Рону предъявляли за баласта
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 13:43
Месси не умеет обороняться. Скалони стоило заменить его после удаления. Тогда было бы больше шансов отбиться защищаясь вдесятером. Тем более Месси плохо бьет пенальти а Аргентина рассчитывала дотерпеть до серии пенальти. Даже Мартинес менял Роналду в Португалии когда нужно было оборонять победный счет в игре с Хорватией. Но видимо Скалони ждал от Лео что он сотворит какое то чудо типа в одиночку обыграет всех защитников соперника и забьет гол поэтому держал его до конца.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:38, ред.
Всегда разделяю позицию Шавы, но не в этот раз.
Месси просто закрыли. Ему фактически даже не дали толком принимать мяч. Почему ? Да потому что испанцы по персоналиям на каждой позиции сильней аргов. И при таком раскладе один в поле не воин.
Вот и вся причина.
Гость
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