Opta представила символическую сборную ЧМ-2026

Самый скучный финал в истории ЧМ. Аргентина опозорилась в матче с Испанией Важнейший футбольный матч за последние четыре года не оправдал надежд.

Динь-динь-динь. Франция со звоном проиграла полуфинал ЧМ-2026 Испания выходит в финал.

Аргентина вырвала путёвку в финал ЧМ-2026. Англия не смогла выстоять Это был великий полуфинал.

За это Месси ненавидели на родине. Лео прошёл тяжёлый путь в сборной Наконец начал считаться легендой и в Аргентине.