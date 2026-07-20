Opta представила символическую сборную ЧМ-2026

Аналитическая компания Opta Sports показала символическую сборную чемпионата мира 2026 года. Команда была составлена на основе Opta Index — рейтинга, учитывающего основные статистические показатели игроков.
Вратарь: Грегор Кобель (Швейцария).
Защитники: Педро Порро (Испания), Пау Кубарси (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Марк Кукурелья (Испания).
Полузащитники: Родри (Испания), Джуд Беллингем (Англия), Леандро Троссард (Бельгия).
Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия).