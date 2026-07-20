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Opta представила символическую сборную ЧМ-2026

сегодня, 13:49

Аналитическая компания Opta Sports показала символическую сборную чемпионата мира 2026 года. Команда была составлена на основе Opta Index — рейтинга, учитывающего основные статистические показатели игроков.

Вратарь: Грегор Кобель (Швейцария).

Защитники: Педро Порро (Испания), Пау Кубарси (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Марк Кукурелья (Испания).

Полузащитники: Родри (Испания), Джуд Беллингем (Англия), Леандро Троссард (Бельгия).

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия).

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a4rccx44s4zj
сегодня в 14:06
Кобелину надо на Возинью поменять
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