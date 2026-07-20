Кахигао объяснил решение «Спартака» доиграть матч с «Зенитом»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао объяснил, почему команда не покинула поле в знак протеста против судейства в матче за Суперкубок России с «Зенитом».
Никогда не поддержу команду, которая уходит с поля в знак протеста. Это не по-футбольному. Мы — «Спартак» и должны биться до конца при любых обстоятельствах.
Кахигао также заявил о недостатке уважения к московскому клубу со стороны РФС, судей и бригады VAR. При этом он подчеркнул, что «Спартак» продолжит публично обсуждать ошибки арбитров.
Только улучшений не видно....
Но в целом делает всё правильно....по накатанной...
Хвали своих...ругай чужих...высказывай недовольство судейством....обещай прогресс...предрекай начало славного пути...давай интервью со словами приятными поклонникам....пророчь возрождение и чемпионство...
Время идёт...копейка капает....
А повод расторгнуть контракт (при несбычи мечт) завсегда найдётся...но к тому времени ты будешь богаче и счастливей...чем до приключения в РПЛ....
"Контрактная"...а не "сдельная" система оплаты труда позволяет ещё тоннами приезжать к нам....Абаскалям-Шварцам-Чилестини-Кахигао....и десяткам других чудо-специалистов.....с детства обожающих наш футбол...))