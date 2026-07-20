Кахигао объяснил решение «Спартака» доиграть матч с «Зенитом»

сегодня, 14:41

Спортивный директор «Спартака» объяснил, почему команда не покинула поле в знак протеста против судейства в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

Никогда не поддержу команду, которая уходит с поля в знак протеста. Это не по-футбольному. Мы — «Спартак» и должны биться до конца при любых обстоятельствах.