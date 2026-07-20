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Кахигао объяснил решение «Спартака» доиграть матч с «Зенитом»

сегодня, 14:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао объяснил, почему команда не покинула поле в знак протеста против судейства в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

Никогда не поддержу команду, которая уходит с поля в знак протеста. Это не по-футбольному. Мы — «Спартак» и должны биться до конца при любых обстоятельствах.

Кахигао также заявил о недостатке уважения к московскому клубу со стороны РФС, судей и бригады VAR. При этом он подчеркнул, что «Спартак» продолжит публично обсуждать ошибки арбитров.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:18, ред.
Сколько таких Кахигао было уже в команде и сколько ещё будет....
Только улучшений не видно....

Но в целом делает всё правильно....по накатанной...
Хвали своих...ругай чужих...высказывай недовольство судейством....обещай прогресс...предрекай начало славного пути...давай интервью со словами приятными поклонникам....пророчь возрождение и чемпионство...
Время идёт...копейка капает....
А повод расторгнуть контракт (при несбычи мечт) завсегда найдётся...но к тому времени ты будешь богаче и счастливей...чем до приключения в РПЛ....

"Контрактная"...а не "сдельная" система оплаты труда позволяет ещё тоннами приезжать к нам....Абаскалям-Шварцам-Чилестини-Кахигао....и десяткам других чудо-специалистов.....с детства обожающих наш футбол...))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:54
Интересно а если бы СерОжа увел команду то что было бы?
j5q8byjn9fxq
j5q8byjn9fxq
сегодня в 14:52
Опять происки, опять заговор, такое уже было. Это один из способов улучшить свою жизнь в чемпионате. Команду нужно наказывать за это.
Гость
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