Динь может подписать контракт с ПСЖ на три года

«Пари Сен-Жермен» близок к подписанию защитника «Астон Виллы» Люки Диня.
По информации источника, парижане активируют пункт об отступных в размере менее 10 млн евро.
Ожидается, что 33-летний француз подпишет контракт на три года.
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