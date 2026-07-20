Динь может подписать контракт с ПСЖ на три года

сегодня, 16:54

«Пари Сен-Жермен» близок к подписанию защитника «Астон Виллы» .

По информации источника, парижане активируют пункт об отступных в размере менее 10 млн евро.

Ожидается, что 33-летний француз подпишет контракт на три года.