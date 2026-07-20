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Гарсия ушёл с поста рулевого сборной Бельгии

сегодня, 17:21

Королевская бельгийская футбольная ассоциация и главный тренер национальной сборной Руди Гарсия прекращают сотрудничество.

Стороны не стали продлевать контракт, истекающий 31 июля 2026 года.

Испанский специалист возглавил команду 1 февраля 2025-го, сменив Доменико Тедеско. Под его руководством бельгийцы обеспечили себе место в дивизионе А Лиги наций УЕФА и квалифицировались на чемпионат мира-2026. На турнире в США, Мексике и Канаде Бельгия дошла до 1/4 финала, уступив Испании, которая в итоге стала чемпионом мира.

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сегодня в 17:57
Тедеско все развалил в сборной, что еще 10 лет другим тренерам восстанавливать придется.
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