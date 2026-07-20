Гарсия ушёл с поста рулевого сборной Бельгии

Королевская бельгийская футбольная ассоциация и главный тренер национальной сборной Руди Гарсия прекращают сотрудничество.
Стороны не стали продлевать контракт, истекающий 31 июля 2026 года.
Испанский специалист возглавил команду 1 февраля 2025-го, сменив Доменико Тедеско. Под его руководством бельгийцы обеспечили себе место в дивизионе А Лиги наций УЕФА и квалифицировались на чемпионат мира-2026. На турнире в США, Мексике и Канаде Бельгия дошла до 1/4 финала, уступив Испании, которая в итоге стала чемпионом мира.